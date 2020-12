Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – zmiany od 2021 r.

Co to jest WIS?

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która dotyczy prawidłowego stosowania przepisów dotyczących stawek podatku VAT, zapewniająca podatnikom urzędową ochronę w tym zakresie.

Możliwość występowania przez podatników z wnioskiem o wydanie WIS funkcjonuje od 1 listopada 2019 r. (rozdział 1a ustawy o VAT). Wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:





- opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

- klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT;

- stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS wydawane są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. WIS wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT). Z ochrony mogą korzystać także inni podatnicy – na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT.

Wiążąca informacja stawkowa - wniosek

Wzór wniosku o wydanie WIS został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 31 października 2019 r. Wzór wniosku WIS-W oraz wzór załącznika do wniosku WIS-W/A zawiera rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2109). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

WIS jest wydawany na wniosek:

1) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;

2) podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a ustawy o VAT;

3) zamawiającego w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

We wniosku o wydanie WIS należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku VAT. Przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być:

1) towar albo usługa, albo

2) towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Do wniosku WIS-W dołącza się potwierdzenie wpłaty opłaty. Do wniosku można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Wiążąca informacja stawkowa – wyszukiwarka Ministerstwa Finansów

Krajowa Informacja Skarbowa przygotowała wyszukiwarkę WIS, która pozwala podatnikom prześledzić poszczególne decyzje wydane od początku funkcjonowania tej nowej instytucji.

Wyszukiwarka znajduje się pod adresem https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka.

Pozwala na wyszukiwanie m.in. po dacie wydania WIS, sygnaturze, kodzie nomenklatury scalonej CN, klasyfikacji PKWiU czy klasyfikacji PKOB.

WIS – zmiany od 2021 r.

Przechodzą do kwestii nadchodzących zmian w WIS. Od stycznia 2021 roku zmiany w WIS przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożonym przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Jest to nowelizacja wprowadzająca m.in. pakiet uproszczeń Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT). Rozwiązania zawarte w noweli mają wejść w większości w życie od 1 stycznia 2021 r.

Tak obszerna nowelizacja ma na celu uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT. Wprowadza zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo przewiduje wprowadzenie rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług jak również zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (Tax Free).

W dniu 16 grudnia br. Senat przyjął ustawę bez poprawek i trafiła do podpisu prezydenta.

Wiążąca informacja stawkowa – zakres ochrony

WIS, zgodnie z art. 42a ustawy o VAT, oprócz opisu towaru lub usługi będących jej przedmiotem oraz właściwej stawki podatku WIS zawiera również klasyfikację przedmiotu WIS według odpowiedniej klasyfikacji, tj. towaru według CN albo PKOB, usługi według PKWiU.

W obecnym jednak kształcie przepisów nie jest możliwe wydanie WIS zawierającej klasyfikację towaru według innej niż CN albo PKOB klasyfikacji. Ustawodawca chce więc poszerzyć możliwość wydawania WIS. W projekcie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidziano przepisy, które umożliwią otrzymywania przez podatników WIS również dla towarów, które klasyfikowane są według PKWiU, co ma zapewnić projektowana zmiana w zakresie art. 42a pkt 2 ustawy o VAT.

Oświadczenia do wniosku WIS

Kolejna zmiana w WIS polega na uzupełnieniu przepisów ustawy o VAT o konieczność składania przez wnioskującego o WIS oświadczenia – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Nowy przepis art. 42b ust. 3a ustawy o VAT stanowi wprost, że w przypadku zaistnienia ww. okoliczności (tj. gdy zakres przedmiotowy wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego) WIS nie będzie wydawana, co zostanie stwierdzone w stosownym postanowieniu organu wydającego WIS. Na ww. postanowienie będzie służyć zażalenie.

Wiążąca informacja stawkowa - nadużycie prawa

Dodany zostanie nowy przepis (art. 42ca) stanowiący o braku ochrony – zapewnianej w określonym przepisami art. 42c ustawy o VAT kształcie – dla podatnika będącego adresatem WIS oraz innych podmiotów korzystających z WIS

Zmiana ma na celu zabezpieczenie interesu budżetu państwa przed ewentualnymi nadużyciami dokonywanymi przez nieuczciwych podatników, którzy mogą wykorzystywać otrzymany WIS w transakcjach stanowiących nadużycie prawa, tj. w sytuacji, gdy towar lub usługa będąca przedmiotem WIS stanowią element czynności zdefiniowanych w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT.

W praktyce, oznacza to, że podatnik zostanie pozbawiony ochrony wynikającej z posiadanej WIS, w sytuacji, gdy z decyzji wydanej przez organ podatkowy będzie wynikało, że przedmiot WIS jest elementem transakcji, która została uznana za nadużycie prawa.

Powyższe zmiany dotyczące WIS, na mocy przepisu przejściowego, będzie miała zastosowanie również do WIS wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. wydanych po dniu 1 listopada 2019 r.

Okres ważności WIS

Obecnie obowiązujące regulacje nie określają terminu ważności WIS, tj. wydane WIS mogą wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT lub zostać uchylone bądź zmienione w określonych przypadkach, np. w związku ze zmianami przepisów dotyczących Nomenklatury scalonej (CN) lub ich interpretacji czy też w sytuacji stwierdzenia ich nieprawidłowości – art. 42h ustawy o VAT).

W nowym przepisie art. 42ha ustawy o VAT, ustawodawca zakłada, że WIS będzie ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.

Wiążąca informacja stawkowa – przepisy przejściowe

Przepis przejściowy zawarty w noweli zakłada, że WIS wydane przed dniem jej wejścia w życie, jak również decyzje o zmianie WIS wydane na podstawie art. 42h ust. 2 albo 3 ustawy o VAT, pozostają ważne przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

