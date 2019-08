Rozliczanie podatku VAT w imporcie - zmiany od 1 lipca 2020 r.

Zmiany przewiduje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Jest to tzw. ustawa regulacyjna, czyli Pakiet Przyjazne Państwo, która zawiera liczne ułatwienia dla przedsiębiorców.

Ustawa została opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia br. - ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1495).

Nowe regulacje w zakresie rozliczania podatku VAT w imporcie są jednym z elementów tej bardzo szerokiej nowelizacji, która wprowadza zmiany aż w 69 ustawach. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych jest bardzo przekrojowa, tj. dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze.

Jakie są najważniejsze zmiany zawarte w ustawie regulacyjnej?

Jeśli chodzi o najważniejsze zmiany uchwalone w omawianej ustawie, to warto wskazać, że do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wprowadzono tzw. prawo do błędu. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogli skorzystać z prawa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej. W to miejsce ustawa przewiduje jedynie pouczenie. Warunkiem skorzystania z prawa do błędu jest naprawienie takiego przewinienia. Zgodnie z uchwalonym art. 21a ust. 1 tej ustawy, jeżeli przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, a właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem postępowanie: (1) mandatowe albo (2) w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej – przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej organ ten wzywa, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz skutki tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym terminie: właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Ustawa umożliwia także niektórym przedsiębiorcom korzystanie z tzw. ochrony konsumenckiej. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem art. 3855 Kodeksu cywilnego, przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851–3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kolejną istotną zmianą jest nowelizacja umożliwiająca wykonywanie rzemiosła w formie spółki.

Ustawa modyfikuje i zarazem rozwija zasady sukcesji przedsiębiorstw. Przykładem takiej zmiany jest nowelizacja ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia nowelizacja w zakresie art. 17c ust. 6. Zgodnie z uchwalonym brzmieniem przepisu, w okresie ważności promesy nie można – o ile nie wystąpią wyjątki wskazane w tym przepisie – odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie nabywcy przedsiębiorstwa, jeżeli przedłoży on pisemną zgodę przedsiębiorcy, któremu udzielono promesy oraz pozostałych nabywców przedsiębiorstwa, na udzielenie mu tej koncesji.

Ustawodawca dokonuje zmian także w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy art. 5 ust. 1b pkt 1, w którym przedłuża się termin na złożenie oświadczenia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r. Nowy termin ustalono na 13 sierpnia.

Co ulegnie zmianie w zakresie VAT w imporcie?

Przechodząc do zmian w zakresie podatku VAT, ustawodawca zmienia przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT w imporcie mające na celu poprawę konkurencyjności polskich portów.

W nowym brzmieniu art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidziano, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Ponadto, przewidziano terminy rozliczania podatku VAT podobne do obowiązujących w państwach, w których znajdują się porty konkurujące z portami polskimi.

Rozwiązanie to, jak podkreśla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało nowelizację, ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Dziś obowiązuje restrykcyjny termin płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej). W ustawie zostało zaproponowane rozliczenie na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7). Teraz takie preferencyjne rozliczenie przysługuje podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnionym przedsiębiorcom AEO, czyli ok. 4 tys. importerów, głównie dużym firmom. Zdaniem resortu przedsiębiorczości na zmianie ma skorzystać nawet 47 tys. importerów - poprawi ona ich płynność finansową, zmniejszy ich koszty transportowe, a w rezultacie zwiększy wolumen i wartość importu odprawianego przez polskie porty.

Kiedy nowe regulacje wchodzą w życie?

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem zmian w:

ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 lipca 2019 r., ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wybrane zmiany) oraz ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (wybrane zmiany), które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (wybrane zmiany), które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wybrane zmiany), ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz art. 70 ustawy zmieniającej, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zmiany w zakresie rozliczania VAT w imporcie), które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (wybrane zmiany) oraz art. 73 ust. 1–8 ustawy zmieniającej, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r., ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (wybrane zmiany), które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wybrane zmiany) oraz ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864).

