Kasy fiskalne online - do kiedy można stosować kasy „starego” typu?

Nowe regulacje w zakresie kas fiskalnych – kasy online

Kluczowe w tym zakresie są przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 675), które weszła w życie 1 maja 2019 r., jak również rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816).

Nowelizacja zakłada przede wszystkim istotne zmiany w systemie kas fiskalnych, mianowicie pojawia się zupełnie nowy typ kas rejestrujących, tzw. kasy fiskalne online.

Przesyłanie danych z kas fiskalnych online, jak zaplanował to ustawodawca, odbywać się będzie w sposób ciągły i zautomatyzowany. To znaczy, kasy nowej generacji będą wysyłały (tj. już wysyłają, począwszy od 1 maja 2019 r.), z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. A samo przesyłanie tych danych odbywało się będzie za pośrednictwem sieci internetowej. Dane z kas trafią do nowo utworzonego Centralnego Repozytorium Kas.

Przesyłane będą w szczególności informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Pierwszą grupą, która będzie zobowiązana do stosowania kas fiskalnych online, w terminie od 1 stycznia 2020 r., są podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, jak również podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Nowelizacja zawiera również wskazania istotne dla podatników prowadzących sprzedaż przy użyciu obecnie funkcjonujących kas fiskalnych, tj. kas „starego” typu, czyli z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Ustawodawca wprowadza bowiem ogranicza w zakresie stosowania tych kas, tzn. dalsze używanie kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii będzie jeszcze przez jakiś czas możliwe, ale ostatecznie zostaną one wyeliminowane z rynku. Jakie są szczegółowe rozwiązania w tym zakresie?

Kasy fiskalne „starego” typu znikną z rynku

Możliwość stosowania kasy fiskalne z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo ograniczana.

I tak, zgodnie z art. 145a ust. 7 ustawy o VAT, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Przy czym, potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących:

1) dla kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2) dla kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Powyższe oznacza, że kasy te nie będą mogły być sprzedawane po tych terminach, co nastąpi ze względu na utratę mocy potwierdzeń o spełnianiu funkcji, kryteriów i warunków technicznych.

Ustawodawca wprowadził tutaj dodatkowe obostrzenie zakładające, że w przypadku gdy do obrotu wprowadzono kasę rejestrującą z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, niespełniającą funkcji, kryteriów lub warunków technicznych dla tych kas, lub do której nie dołączono takiej deklaracji, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu tej kasy albo inny podmiot wprowadzający do obrotu tę kasę karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Pamięć fiskalna nie podlega wymianie

Z kolei, jak określił ustawodawca art. 145a ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej kasy rejestrującej z papierowym zapisem kopii pamięć ta nie podlega wymianie.

A zatem, podatnicy stosujący kasy rejestrujące z kopią papierową, po zapełnieniu pamięci fiskalnej będą zobowiązani nabyć nowe kasy i mają wybór pomiędzy kasą z zapisem elektronicznym lub kasą nowej generacji, czyli kasą fiskalną online.

Ograniczenie czasowe dla kas „starego” typu

Podatnicy mogą ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tylko do określonych przepisami terminów, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 1-3 ustawy o VAT, tj.:

1) Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

a) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:

- świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

b) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

- świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

- sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

- fryzjerskich,

- kosmetycznych i kosmetologicznych,

- budowlanych,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- prawniczych,

- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Po wskazanych terminach czynności muszą być ewidencjonowane przez podatników za pomocą kasy fiskalnej online.

Podsumowując, system kas fiskalnych online będzie uruchamiany stopniowo, co oznacza, że kasy „starego” typu znikną ostatecznie z końcem 2022 r., jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu.

