Kasy fiskalne – nowe oznaczenia literowe dla stawek VAT

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816.

Przyporządkowanie stawek VAT na klawiaturze fiskalnej

Jak wynika z § 6 ust. rozporządzenia, określającego zakres czynności podatnika prowadzącego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia):

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. gdzie podstawą opodatkowania jest marża, czyli usług turystyki, a także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.

Przypomnijmy, że w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu, tj. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), podatnicy, prowadząc ewidencję, zobowiązani byli stosować oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym literze „A” była przyporządkowana stawka podstawowa podatku, natomiast literom od „B” do „G” miały odpowiadać, dowolnie przyporządkowane, pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Oznacza to, że poprzednio obowiązywała znaczna dowolność w przyporządkowaniu, natomiast obecnie przyporządkowanie stawek VAT na klawiaturze fiskalnej jest ścisłe, tj. określone dokładnie co do litery.

Termin na przystosowanie kas do nowych wymogów

Ustawodawca określił termin stosowania dotychczasowego oznaczenia literowego od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku.

I tak, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w rozporządzeniu, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli 1 maja 2019 r., może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Związku z tym podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą dostosować kasy do nowych wymogów dotyczących przyporządkowania oznaczeń literowych na klawiaturze kasy do stawek VAT najpóźniej do końca lipca br.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy zobowiązani są do przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia).

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816.