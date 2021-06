SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

SLIM VAT 2 - jakie zmiany?

Pakiet SLIM VAT 2 to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, skierowany do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 1 czerwca 2021 r., który przewiduje zmiany w następujących obszarach:

1) zmiany w ustawie o VAT, które dotyczą następujących kwestii:

wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,

rezygnacji z określonego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A,

umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,

ulgi na złe długi,

modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,

100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres),

odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,

dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,

uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,

wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;

2) zmiany w ustawie – Prawo bankowe, które dotyczą zmian w zakresie:

konsolidacji środków na rachunku VAT,

możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników,

realizacji uwalniania środków z rachunków technicznych.

Rozwiązania zawarte w pakiecie SLIM VAT 2 w większości wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r.

Korekta deklaracji - import towarów

Przyjrzyjmy się bliżej jednej z regulacji, która wchodzi w skład SLIM VAT 2, dotyczącej korekty deklaracji importowej.

Otóż, proponowana przez ustawodawcę zmiana (art. 33a ust. 6a i 7 ustawy o VAT) ma na celu umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

W przypadku gdy podatnik nie rozliczy podatku w prawidłowej wysokości (w całości lub części) i nie złoży w terminie stosownej korekty deklaracji, utraci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji - wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu. Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami. Utrata prawa do rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej dotyczyć będzie podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym, z którego podatek nie został w całości rozliczony w deklaracji podatkowej. Jeżeli podatnik w danym miesiącu dokonywał kilku zgłoszeń celnych i tylko podatek przykładowo z jednego zgłoszenia celnego nie został rozliczony w prawidłowej wysokości, to podatnik utraci prawo do rozliczenia w deklaracji tylko w odniesieniu do kwoty podatku wykazanego w tym konkretnym zgłoszeniu celnym.

Analogicznie jak obecnie odsetki będą liczone od dnia następującego po upływie terminu do zapłaty podatku na ogólnych zasadach. Co do zasady po upływie 10 dni od dnia, w którym nastąpiłoby powiadomienie podatnika o kwocie tego podatku.

Odpowiedzialność solidarna

W konsekwencji proponowanej zmiany odpowiedzialność solidarna ciążyć będzie na przedstawicielu bezpośrednim i pośrednim działającym na rzecz podatnika dopiero w przypadku, gdy podatek nie zostanie rozliczony w prawidłowej wysokości w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym podatnik miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów. Odpowiedzialność solidarna dotyczyć będzie natomiast kwoty podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym, które nie zostało w całości rozliczone, oraz odsetek.

Komunikacja między organem a podatnikiem

Proponowane rozwiązanie stwarza także możliwość komunikacji między organem a podatnikiem w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności i błędów jeszcze przed upływem terminu utraty prawa do rozliczenia podatku w deklaracji.

Należy zauważyć, że istnieje obecnie narzędzie umożliwiające przekazywanie informacji do podatników/przedstawicieli o „rozliczeniu podatku VAT” dla danego zgłoszenia celnego, co wraz z projektowanymi zmianami umożliwi podatnikom szybkie reagowanie i dokonanie w terminie korekty deklaracji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Ustawodawca przypomniał, że przed zmianą przepisów wprowadzoną dnia 1 października 2020 r. warunkiem do skorzystania z rozliczenia zgodnie z art. 33a ustawy o VAT było przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W praktyce przepis ten umożliwiał podatnikowi dokonanie korekty deklaracji w przypadku stwierdzenia przez tego podatnika lub jego przedstawiciela, że wykazana została nieprawidłowa kwota podatku i przedstawienie w terminie dokumentów potwierdzających prawidłowe rozliczenie podatku. Obecne przepisy uniemożliwiają dokonanie korekty po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik miał rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów.

