SLIM VAT 2 - jak rozliczać ulgę na złe długi?

SLIM VAT 2 - ulga na złe długi. Jak rozliczać ulgę na złe długi po wprowadzeniu pakietu SLIM VAT 2?

SLIM VAT 2 - ulga na złe długi

PYTANIE

Spółka nie zapłaciła nam za faktury z 2019 r. i w tym samym roku ogłosiła upadłość. W tym 2021 r. chcę skorzystać z korekty ulgi za złe długi, ale nie wiem czy: 1. robiąc korekty za miesiące od lipca do października 2019 r. mam wykonać księgowania jeszcze w roku 2019 czy pod datą dzisiejszą ? 2. czy korekty deklaracji VAT-7 mam wysłać po staremu czyli e-deklaracje VAT-7 z dokumentem ZD i JPK, czy już po nowemu zgodnie ze zmianą przepisów bez ZD i jedynie JPK?

ODPOWIEDŹ

w przedstawionej sytuacji w celu skorzystania z ulgi na złe długi musicie Państwo złożyć korektę deklaracji VAT-7 złożonych za miesiące od lipca do października 2019 r. (zakładając, że to właśnie w tych miesiącach upływał 90 dzień, licząc od dnia upływu terminu płatności wierzytelności, w związku z którymi skorzystacie Państwo z ulgi na złe długi) wraz z załącznikiem VAT-ZD oraz przesłać skorygowane poprzednie pliki JPK_VAT za te miesiące.

UZASADNIENIE

Tzw. ulgę na złe długi określają przepisy art. 89a ustawy o VAT. Przez szereg lat wątpliwości budziła zgodność części warunków ulgi na złe długi z przepisami unijnymi. Ostatecznie zagadnienie to trafiło do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który (wyrokiem z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19) uznał część z tych warunków za niezgodne z przepisami unijnymi. W związku z tym z dniem 1 października 2021 r. uchylone zostały przepisy określające większość z zakwestionowanych przez Trybunał warunków, w tym warunek, aby na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, dłużnik znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji możecie Państwo skorzystać z ulgi na złe długi bez powoływania się na niezgodność polskich przepisów z przepisami unijnymi.

Art. 89a ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż korekta dokonywana w ramach ulgi na złe długi może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W świetle tego przepisu korzystanie z ulgi na złe długi po złożeniu deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 90 dzień, licząc od dnia upływu terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze, wymaga złożenia korekty deklaracji VAT za ten okres rozliczeniowy.

Jak przy tym czytamy w broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją, do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad). Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji w celu skorzystania z ulgi na złe długi musicie Państwo złożyć korektę deklaracji VAT-7 złożonych za miesiące od lipca do października 2019 r. (zakładając, że to właśnie w tych miesiącach upływał 90 dzień, licząc od dnia upływu terminu płatności wierzytelności, w związku z którymi skorzystacie Państwo z ulgi na złe długi) wraz z załącznikiem VAT-ZD oraz przesłać skorygowane poprzednie pliki JPK_VAT za te miesiące. A zatem z ulgi na złe długi możecie Państwo skorzystać na poprzednich, a nie obecnych zasadach.

Podstawa prawna:

art. 89a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685)

Tomasz Krywan

