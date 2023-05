Klient zapłacił kartą za fakturę z oznaczeniem "mechanizm podzielonej płatności". Czy sprzedawcy grożą sankcje?

Według art. 108a ust. 1a ustawy o VAT obowiązkiem kupującego przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł, jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.



Natomiast obowiązkiem sprzedawcy w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT jest zawarcie oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Ponadto podatnik obowiązany do wystawienia takiej faktury jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Za faktury z MPP można zapłacić tylko przelewem

Przypomnijmy, że płatności objęte MPP możemy uregulować jedynie przelewem. Zapłata kartą płatniczą za transakcję, która powinna zostać opłacona w systemie MPP, oznacza brak realizacji obowiązku. Czyli w naszym przypadku nabywca wykonał płatność niezgodnie z ustawą o VAT.

Ważne Płatności objęte MPP możemy uregulować jedynie przelewem.

Sankcje za brak zapłaty przelewem tylko dla kupującego

Za niewykonanie tego obowiązku ustawodawca przewidział sankcje, ale tylko dla kupującego (art. 108a ust. 7 ustawy o VAT). W przypadku nieodpowiedniego uregulowania płatności, mimo istniejącego obowiązku, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali nabywcy sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, sankcji tej nie ustala się.



Dodatkowo przewidziano sankcje w k.k.s. Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.



Nabywca może uniknąć dodatkowego zobowiązania, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że kara u nabywcy zależy od zachowania sprzedawcy. Jeśli rozliczy VAT z faktury nabywcy, nie jest ustalane dodatkowe zobowiązanie.



Z przepisów VAT nie wynikają jednak żadne sankcje dla sprzedawcy, który przyjął płatność poza systemem MPP. Sankcje są przewidziane jedynie w przypadku, gdy sprzedawca nie zawarł na fakturze oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" mimo istnienia takiego obowiązku.

Podstawa prawna art. 106b, art. 108a ust. 1a, 7, 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 556

art. 57c ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 859; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301

Tomasz Burchard, doradca podatkowy