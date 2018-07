Jaka stawka VAT na sprzedaż i montaż paneli oraz aparatury fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne na dachu – 8 % VAT, panele obok domu – 23% VAT

Kwestia ta była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 22718 posła Bartłomieja Stawiarskiego z 30 maja 2018 r. do Ministra Finansów.

Poseł ten zwrócił uwagę na praktykę, zgodnie z którą sprzedaż (i instalacja) paneli oraz aparatury fotowoltaicznej osobom fizycznym na cele prywatne jest objęta stawką 8% jeżeli te panele i towarzysząca im aparatura zostaną zainstalowane na budynku mieszkalnym (np. na dachu). Natomiast jeżeli instalacja fotowoltaiczna zostanie posadowiona na działce obok budynku - stawka VAT wynosi 23%, mimo tego, że instalacja służy zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych i nie jest wykonana w celu sprzedaży energii elektrycznej.

Zdaniem posła zróżnicowanie stawek VAT w zależności od miejsca instalacji powoduje swojego rodzaju dyskryminację osób, które nie mogą wykonać takiej instalacji na dachu z powodów konstrukcyjnych lub z powodu niekorzystnego nasłonecznienia dachu. Osoby te muszą bowiem zapłacić wyższą cenę za taką samą instalację fotowoltaiczną tylko z uwagi na miejsce jej montażu.

Takie zróżnicowanie stawek VAT nie wpływa korzystnie na zwiększenie popularności wykorzystania „czystej” energii słonecznej. A przecież walka z zanieczyszczeniem powietrza i promowanie wykorzystywania czystych, odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetów rządu.

W związku z powyższym poseł zapytał Ministra Finansów czy istnieje możliwość objęcia 8% stawką VAT zakupu i instalacji paneli oraz aparatury fotowoltaicznej przez osoby fizyczne, na własne potrzeby, posadowionej na gruncie obok budynku?

Zróżnicowanie stawek jest zgodne z prawem i orzecznictwem ale MF pracuje nad nową matrycą stawek VAT

W odpowiedzi na interpelację Minister Finansów zwrócił przede wszystkim uwagę, że polskie przepisy dot. VAT muszą co do zasady pozostawać w zgodzie z unijnym regulacjami w tym zakresie, a przede wszystkim z dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: „dyrektywa 2006/112/WE”). Dotyczy to także minimalnego poziomu stawek VAT (podstawowych i preferencyjnych), przedmiotowego zakresu zastosowania stawek obniżonych, jak i przedmiotowego zakresu stosowania zwolnień od podatku.

W szczególności na podstawie art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE stawki VAT obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III do dyrektywy. Jedna z tych kategorii dotyczy m.in. dostawy, budowy, remontu i przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Dlatego też zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się m. in. do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj. zasadniczo domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m² lub lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m².

Minister Finansów wskazał również, że 3 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 7/12) zajął stanowisko, które pozostaje nadal aktualne, że obniżona stawka podatku VAT, nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wykonywanych poza budynkiem. Zdaniem NSA „budynek” zgodnie z definicją słownikową jak i definicją zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych „nie obejmuje swoim zakresem żadnych innych elementów i obiektów, z nim funkcjonalnie powiązanych, w szczególności objętych pojęciem infrastruktury towarzyszącej”.

Dlatego też konkluzja Ministra Finansów (na gruncie art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 12a-12c ustawy o VAT) jest taka, że stawka 8% VAT na usługę montażu paneli fotowoltaicznych oraz aparatury fotowoltaicznej może być stosowana tylko pod warunkiem, że ta instalacja zostanie zamontowana na bryle budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jeżeli natomiast panele i cała instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana poza bryłą budynku mieszkalnego, to właściwą stawką VAT na taką usługę jest stawka podstawowa (aktualnie 23%).

