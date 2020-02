Ostatni tłusty czwartek z trzema stawkami VAT na pączki

Do pączka obecnie ma zastosowanie VAT w wysokości 5%, 8% i 23%. Stawka ta zależy od tego, czy jest to pączek dietetyczny lub tradycyjny z datą spożycia do 14 dni, czy pączek o dłuższym terminie przydatności.

Stawka 5% obowiązuje dla wyrobów sklasyfikowanych jako pieczywo – dotyczy to pączków dietetycznych, których termin przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni. Jeśli pączek dietetyczny zostałby sprzedany po tym terminie, to stawka VAT wynosiłaby 23%.

Natomiast tradycyjne pączki rozumiane jako wyroby ciastkarskie są obłożone stawką 8%, również pod warunkiem 14-dniowego terminu przydatności do spożycia. Po jego upłynięciu stawka wynosiłaby także 23%. – Kolejnym absurdem jest więc to, że starszy wyrób, z przekroczoną datą przydatności do spożycia, będzie droższy niż świeży – zauważa Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt. – W dodatku to sprzedawca ma obowiązek dobrania odpowiedniej stawki.

Absurdów związanych z VAT jest wiele. Jednak nowa matryca stawek podatku ma je wyeliminować. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy ma być ona oparta na trzech filarach: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. Dlatego też pączki będą objęte jedną stawką VAT wynoszącą 5%. To dobra wiadomość dla konsumentów, gdyż paczki będą obłożone niska stawką. Jest to również dobra wiadomość dla sprzedawców, z uwagi na to, że nie będą musieli się zastanawiać, czy pączek ma np. datę spożycia do 14 dni czy dłuższą.

Nowa matryca stawek VAT jest oparta na nomenklaturze scalonej (CN). – W związku z tym konkretne produkty są przyporządkowane do danego działu w systemie CN, np. pieczywo, owoce, warzywa, mięsa czy też produkty mleczarskie. W konsekwencji stawkami zostały objęte całe działy, a nie poszczególne towary z nich wyodrębnione – tłumaczy Piotr Juszczyk.

O ile więc miłośnicy pączków mogą być spokojni, to matryca VAT przyniesie podwyżki dla koneserów innych smakołyków. Ekspert inFakt wskazuje, że z 5% na 23% wzrośnie stawka podatku np. na homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich: kawior, namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są te produkty.