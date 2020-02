Od 1 kwietnia 2020 r. pączki będą objęte 5 proc. stawką VAT

Stawka VAT na pączki

Na pączki obecnie obowiązują trzy stawki podatku VAT, tj.: 5, 8 i 23 proc.

"Do 1 kwietnia 2020 r. podatek VAT na pączki wynosi co do zasady 8 proc. Jeżeli termin do spożycia pączka jest powyżej 45 dni, stawka podatku VAT wyniesie 23 proc." - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

Resort finansów przypomniał, że od 1 kwietnia 2020 r. na pączki będzie obowiązywała jedna 5 proc. stawka podatku VAT.

Ma to związek z nową matrycą stawek VAT, która będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. – z wyjątkiem stawek VAT dotyczących wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 r.

Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Przypomnijmy, że 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej m.in. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1751).

Nowa matryca stawek VAT będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.

Już od 1 listopada 2019 r. są stosowane nowe przepisy dotyczące stawek podatku VAT dla wydawnictw książkowych, nut, map i wydawnictw prasowych.

Co obejmuje ustawa wprowadzająca tzw. matrycę stawek VAT:

- zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT,

- uproszczenie systemu stawek VAT,

- wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS),

- zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników.