Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

Stawki VAT w gastronomii - wieloletnie spory i najnowszy wyrok TSUE

Reklama

Zagadnienie stawki VAT w gastronomii budziło przez lata liczne kontrowersje. W wielu przypadkach sprzedaż podobnych produktów mogła być objęta stawką 5% lub 8% bądź nawet 23% VAT. Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT w jakiejś mierze poprawiło tę sytuację.

Wyrok Trybunału z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19 odnosił się do podatnika prowadzącego placówkę gastronomiczną oferującą dania typu fast food zarówno na miejscu, jak i na wynos (w różnych systemach, np. z okienek zewnętrznych dla kierowców czy w strefach restauracyjnych wewnątrz galerii handlowych).

Zdaniem organów podatkowych wszystkie czynności należało opodatkować według stawki 8% jako "usługi związane z wyżywieniem", natomiast podatnik uważał, że w niektórych przypadkach ma miejsce dostawa dań gotowych. Podatnik utrzymywał, że jeśli dochodzi do dostaw towarów (gotowych posiłków/dań), a nie do świadczenia usług gastronomicznych lub cateringowych, to można zastosować niższą stawkę VAT, tj. 5%. Przedmiotem sporu był stan prawny obowiązujący do 30 czerwca 2020 r., czyli przed wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT.

W związku z istniejącymi wątpliwościami postanowieniem z 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt I FSK 1290/18) NSA skierował pytanie prejudycjalne w tej sprawie do TSUE.

Dania na wynos - 5% czy 8% VAT?

Reklama

Z wyroku wynika, że sprzedaż dań w lokalach gastronomicznych, tj. na miejscu, gdzie klient korzysta z infrastruktury takiego lokalu, jego zasobów (w tym np. obsługi kelnerskiej), stanowi usługę restauracyjną opodatkowaną stawką 8% VAT. Jeśli natomiast klient kupuje danie na wynos, to ma miejsce dostawa środków spożywczych opodatkowana stawką 5% VAT.

W ocenie TSUE pojęcie "usługi restauracyjne i cateringowe" obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli nabywca podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez świadczącego usługę w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy posiłki były przygotowywane na miejscu w restauracji.

Trybunał odwołał się tu do art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011. Z przepisów tych wynika, że usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności czy napojów przeznaczonych do spożycia przez ludzi wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności czy napojów jest zaś elementem pewnej większej całości, gdzie jednak przeważają usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, a usługi cateringowe wiążą się z dokonywaniem podobnych czynności, ale poza lokalem usługodawcy.

Ważne!

Za usługi cateringowe i restauracyjne nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności i/lub napojów wraz z ich transportem lub bez niego, jeżeli nie towarzyszą im żadne inne usługi wspomagające.

Jednak zdaniem TSUE to do sądu krajowego należy ocena, czy:

odmienne traktowanie na gruncie VAT dostaw towarów lub świadczenia usług należących do tej samej kategorii tego załącznika jest zgodne z zasadą neutralności podatkowej,

różne systemy sprzedaży (np. "walk through", "drive in", "food court") objęte są zakresem pojęcia "usługi restauracyjne lub cateringowe".

Dla oceny konsekwencji podatkowych najistotniejszy jest fakt, czy konsument zdecyduje się na spożywanie posiłku na miejscu, korzystając z dodatkowych usług, np. obsługi kelnerskiej, czy też nabędzie posiłek na wynos. Jeśli klient zadecyduje o niekorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnianych mu przez sprzedawcę w związku z konsumpcją żywności, to uznać należy, iż z dostawą żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca.

Innymi słowy, to klient decyduje, czy skorzysta z usługi, czy nie.

Skutki wyroku dla opodatkowania usług gastronomicznych świadczonych przed wprowadzeniem nowej matrycy

Przypomnijmy, że w związku z nową matrycą stawek VAT, czyli od połowy 2020 r., omawiany spór w pewnej mierze stracił na aktualności. Wprowadzono bowiem jednolitą stawkę 8% VAT na wszystkie czynności, które według PKWiU są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. W konsekwencji, gdy posiłek jest oferowany na miejscu czy na wynos, to ma zastosowanie stawka VAT 8%.

Jednak orzeczenie to może mieć znaczenie dla możliwości skorygowania wcześniejszych (ale nieobjętych przedawnieniem) okresów rozliczeniowych. Konsekwencją może być więc nadpłata podatku. W niektórych przypadkach podatnik będzie mógł wnioskować o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją.

Skutki wyroku dla usług gastronomicznych świadczonych po wprowadzeniu nowej matrycy

Od 1 lipca 2020 r. według art. 41 ust. 12f ustawy o VAT stawkę 8% stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z pewnymi wyłączeniami (ale dotyczącymi akurat stawki podstawowej).

Dlatego na podstawie obecnych przepisów, nawet gdy transakcja jest klasyfikowana jako dostawa towarów, ale zaliczana do usług gastronomicznych według PKWiU 56, podlega opodatkowaniu stawką 8%. Ponadto, nadal mogą powstawać spory na tle tego, czy sprzedaż gotowych posiłków może być uznana za dostawę towaru, niesklasyfikowaną jako usługa gastronomiczna, objętą stawką 5% czy jednak świadczeniem usług związanych z wyżywieniem.

Przykład



Pizzeria sprzedaje:

- pizzę na miejscu,

- pizzę na wynos,

- pizzę mrożoną,

- spody do pizzy.



Według obecnie obowiązujących przepisów w przypadku pizzy spożywanej na miejscu nie budzi wątpliwości stawka 8%(lub 23%, gdy zawiera owoce morza). Pizza na wynos od 1 lipca 2020 r. również powinna być opodatkowana stawką 8%(lub 23%, gdy zawiera owoce morza). Natomiast spód do pizzy raczej sugeruje produkt piekarniczy, co oznacza, że może być zastosowana stawka 5%. Również w przypadku pizzy mrożonej zastosowanie powinna mieć stawka 5%, gdyż nie jest to produkt gotowy do spożycia.

Warto zauważyć, że ostatnio wydawanych jest wiele WIS-ów dotyczących np. kanapek czy sałatek sprzedawanych w sklepach jako produkt gotowy do spożycia.

Obecnie zdaniem organów podatkowych, inaczej niż zdaniem TSUE, brak dostępnej obsługi kelnerskiej, stolików czy sztućców nie przesądza o tym, że sprzedaż nie jest opodatkowana jako usługa gastronomiczna stawką 8%.

Ustalenie stawki VAT wywołuje wiele problemów. Analiza wydawanych WIS prowadzi do następujących wniosków. Otóż, gdy produkt:

gotowy do spożycia przygotował podatnik , który będzie go sprzedawał, to transakcja klasyfikowana jest pod numerem 56 PKWiU i opodatkowana stawką 8%; jest tak nawet, wtedy gdy mamy do czynienia z dostawą towarów, a podatnik nie świadczy dodatkowych usług poza tymi, które są niezbędne do przygotowania produktu i sprzedaży towarów;

Ważne!

Zdaniem organów podatkowych brak dostępnej obsługi kelnerskiej, stolików, czy sztućców nie przesądza o tym, że sprzedaż nie jest opodatkowana jako usługa gastronomiczna stawką 8%.

gotowy do spożycia przygotował podatnik, który nie będzie go sprzedawał, to dostawa towarów może być opodatkowana stawką 5%, gdy jest przewidziana dla sprzedawanego towaru;

spożywczy wymaga obróbki termicznej, aby można go było spożyć, to dostawa towarów może być opodatkowana stawką 5%, gdy jest przewidziana dla sprzedawanego towaru.

Stawka VAT do sprzedaży gotowych produktów gastronomicznych

Jakiego produktu dotyczyła WIS Data i sygnatura WIS Jakiego stanu faktycznego dotyczyła WIS Jak została sklasyfikowana sprzedaż w WIS Kanapka na wynos sprzedawana w sklepach firmowych podatnika WIS z 4 marca 2021 r. (sygn. 0112-KDSL2-1.450.1063.2020.6.AP) Gotowe kanapki: nie są wykładane na naczynia,

są sprzedawane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone z zakładu produkcyjnego, czyli schłodzone,

w sklepach są pakowane do papierowych torebek,

nie są modyfikowane na życzenie klienta i poddawane obróbce termicznej. Sprzedawca nie udostępnia stolików, krzeseł ani naczyń i sztućców. Personel sklepu wykonuje typowe dla sprzedaży detalicznej czynności, czyli jedynie podawanie towaru, pakowanie w opakowania, wystawianie paragonów i kasowanie zapłaty. Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu. Kanapka na wynos sprzedawana w sklepach kontrahentów podatnika WIS z 21 października 2020 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.450.556.2020.3.AP) Podatnik jest producentem i dystrybutorem kanapek. Natomiast sprzedaż do klienta ostatecznego prowadzona jest przez placówki handlowe na terenie kraju, które są jego kontrahentami. Produkt jest pakowany w szczelnie zamknięte opakowanie, niepozwalające na modyfikacje. Dostawa towarów sklasyfikowana pod numerem CN 19, opodatkowana stawką 5%. Sałatka lub kanapka sprzedawana we własnych sieciach sklepów WIS z 5 maja 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDST2-2.440.26.2021.3.AD oraz sygn. 0115-KDST2-2.440.27.2021.3.AD) Sałatka lub kanapka jest przygotowywana przez sprzedawcę. Następnie pakowana w opakowanie jednostkowe z naniesioną datą przydatności do spożycia. Tak przygotowane produkty są przechowywane w warunkach chłodniczych do momentu ekspedycji. Następnie są sprzedawane bezpośrednim klientom detalicznym we własnej sieci sklepów firmowych. Sprzedawana sałatka lub kanapka może być spożyta bezpośrednio po zakupie. Dostępne są dla klientów sztućce, krzesła i stoliki. Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu. Jogurt jednodniowy gotowy do spożycia WIS z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. 0115-KDST1-2.440.14.2021.3.JC) Jest produkowany w zakładzie sprzedawcy z półproduktów. Może być spożyty na miejscu. Sprzedawca nie oferuje obsługi kelnerskie, sztućców. Personel w sklepie firmowym doradza klientowi przy sprzedaży (np. wyborze jogurtu) i informuje o oferowanych produktach. Dostawa towarów, która powinna być opodatkowana stawką 8%, jako sklasyfikowana pod numerem 56 PKWiU, gdyż jest to produkt przetworzony i wyprodukowany przez sprzedawcę, gotowy do spożycia na miejscu.

Analiza wydanych WIS pokazuje, że w takich przypadkach zasadne jest występowanie o wiążącą informację stawkową we własnej sprawie, chyba że przedstawiony stan faktyczny odpowiada naszej sytuacji.

Podstawa prawna:

art. 98 ust. 2 w zw. z załącznikiem III pkt 12a dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - DUUEL z 2006 r. Nr 347 poz. 1; ost.zm. DUUEL. z 2020 r. Nr 396 poz. 1

art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - DUUEL z 2011 r. Nr 77 poz. 1; ost.zm. DUUEL. z 2019 r. Nr 313 poz. 14

art. 41 ust. 12f ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym