Stawka 0% VAT w 2024 roku. Na jakie produkty żywnościowe?

Stawka 0% VAT ma zastosowanie w przypadku określonych przez ustawodawcę towarów i usług. Podstawą prawną jest tutaj ustawa o VAT, jednak wydawane są w tym zakresie również rozporządzenia. Odchodzący rząd Mateusz Morawieckiego wydał rozporządzenie w sprawie 0% VAT na żywność w pierwszym kwartale 2024 roku.

0% VAT na żywność w 2024 roku

Rząd Mateusza Morawieckiego zdąży jeszcze wydać rozporządzenie, dzięki któremu stawka 0% VAT na żywność będzie obowiązywała do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Jest to tzw. czasowe obniżenie stawki podatku VAT. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, opublikowane w Dzienniku Ustaw w sobotę 9 grudnia br. Wcześniej w tym zakresie było wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r., powodujące, że stawkę podatku w wysokości 0% można stosować w 2023 r.

Otóż zgodnie z nowym rozporządzeniem, do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). Przy czym, nie stosuje się stawki obniżonej, w przypadku gdy towary te są przedmiotem importu.

Na jakie produkty VAT 0%?

Produkty objęte stawką 0% VAT na żywność w pierwszym kwartale 2024 roku zawiera poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Oto tabela z tymi produktami żywnościowymi.

Poz. CN lub PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) CN Towary spożywcze 1 02 Mięso i podroby jadalne 2 ex 03 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308 3 04 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 4 0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 5 07 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne 6 08 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 7 10 Zboża 8 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny 9 ex 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi 10 ex 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne 11 ex 16 Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem: 1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, 2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605 12 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze 13 ex 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% 14 2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane 15 2105 00 Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao 16 ex 2106 Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 17 ex 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty: 1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15) 18 bez względu na CN Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Kiedy stawka 0% VAT w 2024 roku?

Stawkę 0% VAT możesz stosować w przypadku dość licznej grupy towarów i usług, obowiązuje m.in.:

w eksporcie towarów, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymasz dokument, który potwierdza wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (UE),

do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych,

do usług transportu międzynarodowego,

do usług, które polegają na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów,

do dostaw i importu jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, oraz dostaw części i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowane lub służą do ich eksploatacji,

do dostaw i importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji UE lub organów utworzonych przez UE, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa (uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Polskę), sił zbrojnych Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, sił zbrojnych państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, a także sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Zakres opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 0% ww. towarów i usług w 2024 roku, jak również warunki stosowania tej stawki, wynikają z przepisów art. 83 ustawy o VAT oraz przepisów rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 2670). Dodatkowe katalogi towarów i usług opodatkowanych w 2024 r. stawką 0% można znaleźć właśnie w tym nowym rozporządzeniu.

