Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – jest kluczowa dla poprawnego rozliczania VAT. Sprawdź, czy wiesz, jak ją uzyskać.

Wiążąca informacja stawkowa może być kluczowa dla poprawnego rozliczania przez podatnika VAT. Od 1 stycznia 2024 r. zmienił się zasady wnioskowania o jej wydanie. Sprawdź, czy wiesz jak to zrobić.

Po co podatnikowi WIS?

WIS są wykorzystywane przede wszystkim do ustalenia stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Przy czym organ podatkowy wydający WIS (tj. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) obowiązany jest do odpowiedniego sklasyfikowania będącej przedmiotem wniosku towaru lub usługi. Wyłącza to konieczność dokonywania takiego sklasyfikowania przez wnioskującego o wydanie WIS, co znacznie ułatwia składanie takich wniosków.

Zakres możliwego wykorzystywania WIS jest jednak szerszy. Wniosek o wydanie WIS może bowiem zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (zob. art. 42b ust. 4 ustawy o VAT). W konsekwencji WIS mogą być również wykorzystywane np. w celu określenia:

- obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

- prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego,

- prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej czy stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS?

Od 1 lipca 2023 r. z wnioskami o wydanie WIS występować może pięć kategorii podmiotów wymienionych przepisami art. 42b ust. 1 ustawy o VAT (wcześniej uprawnione do składania wniosków o wydanie WIS były trzy kategorie podmiotów). Są to:

1) podatnicy posiadający NIP,

2) podmioty inne niż wskazane w pkt 1, dokonujące lub zamierzające dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług,

3) zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym,

4) podmioty publiczne w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym (od 1 lipca 2023 r.),

5) zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi (od 1 lipca 2023 r.).

Czego może dotyczyć WIS?

Co do zasady przedmiotem wniosku o wydanie WIS może być jeden towar lub jedna usługa (zob. art. 42b ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT). Nie jest możliwe składanie wniosku o WIS dotyczącego dwóch lub więcej towarów lub usług.

W drodze wyjątku od tej zasady możliwe jest składanie wniosku o wydanie WIS dotyczącego towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (zob. art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT). Wynika z tego, że przez wnioskowanie o wydanie WIS istnieje też możliwość ustalania, czy dana czynność ma charakter kompleksowy.

Do kogo złożyć wniosek o wydanie WIS?

Do końca 2023 r. wnioski o wydanie WIS składane były do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako Dyrektor KIS) w postaci papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Z początkiem 2024 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie, gdyż obecnie pisma w sprawie WIS co do zasady składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym (zob. art. 42g ust. 4 ustawy o VAT). Nieistotny wyjątek ma miejsce w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi KAS doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, kiedy to pisma w sprawach WIS mogą być doręczane na zasadach ogólnych (zob. art. 42g ust. 4 ustawy o VAT w zw. z art. 35e ust. 9 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej).

Spowodowało to, że od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie WIS mogą być składane tylko w postaci elektronicznej w systemie e-Urząd Skarbowy (dlatego też z dodanego 1 stycznia 2024 r. art. 42b ust. 1a ustawy o VAT wynika, że wniosek o wydanie WIS może złożyć tylko podmiot posiadający konto w e-Urzędzie Skarbowym, na którym użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym podał aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w celu przekazywania powiadomień o umieszczeniu pisma organu KAS na koncie w e-Urzędzie Skarbowym. Dotyczy to również wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika lub przedstawiciela, jeżeli wniosek jest składany za ich pośrednictwem - zob. art. 42b ust. 1b ustawy o VAT.