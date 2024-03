Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

Stawki VAT w branży „beauty”

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (nr 848). Zmiany mają na celu obniżenie z 23% do 8% stawki VAT na określone usługi kosmetyczne od 1 kwietnia 2024 roku, czego efektem będzie ujednolicenie stawki VAT na usługi wykonywane w tzw. branży „beauty”, sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKWiU 96.02.1.

Autopromocja

Stawką 8% VAT będą zatem objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure

ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu

96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne

W ten sposób zarówno usługi fryzjerskie, jak i usługi kosmetyczne, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.02.1, będą traktowane tak samo pod względem wysokości opodatkowania VAT.

Koszt obniżenia VAT w branży beauty - perspektywa długoterminowa

Obniżenie VAT będzie miało ujemny wpływ na dochody budżetu państwa. W noweli przyjęto, że w pierwszym roku wprowadzenia obniżonej stawki VAT do 8 proc. dla usług kosmetycznych skutek wyniesie -128,3 mln zł - z uwagi na efekt przesunięcia dochodów z VAT skutek przedstawiono dla 8 miesięcy 2024 r., rozwiązanie weszłoby bowiem w życie od 1 kwietnia 2024 r. (dolna granica szacunku). W kolejnym roku 2025 wykazano skutek w wysokości -207,9 mln zł, natomiast w roku 2026 -221,7 mln zł. W latach 2027-2033 skutek szacuje się na poziomie ok. -234,5 mln zł dla każdego roku. Łączny skutek (dla 10 lat) obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. będzie mieć ujemny wpływ na dochody budżetu państwa w wysokości około -2.200 mln zł.

Korzyści dla przedsiębiorców, konsumentów i kobiet

Przewiduje się pozytywny wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, którzy prowadzą lub będą prowadzili działalność w sektorze „beauty”, jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w tym także osoby niepełnosprawne i osoby starsze, w szczególności jeżeli będą oni korzystali z usług oferowanych przez omawianą branżę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo, z uwagi na to, że wśród usługodawców – przedsiębiorców, jak również pracowników zatrudnionych w tym sektorze – przeważają kobiety, wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu tego rodzaju działalności może mieć wpływ na aktywizację zawodową kobiet.