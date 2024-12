Jaka stawka VAT przy sprzedaży dzieł sztuki, jeśli przy imporcie naliczono stawkę 8 proc.? Wyjaśnienia MF w związku ze zmianami od 1 stycznia 2025 r.

Stawka VAT od dzieł sztuki. Ministerstwo Finansów poinformowało, że z uwagi na to, że w Polsce i import dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc., to sprzedaż tych towarów powinna być objęta podstawową stawką podatku.

Nowe reguły umożliwiające stosowanie procedury marży do dostawy dzieł sztuki

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu opublikowanym na swojej stronie internetowej poinformowało, że "od 1 stycznia 2025 r. zmianie ulegną reguły umożliwiające stosowanie procedury marży do dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, w przypadku, gdy podatnik osobiście zaimportował te towary lub nabył dzieła sztuki od ich twórców lub ich następców prawnych albo od niektórych podatników niekorzystających z procedury marży. Zgodnie z nowymi zasadami, zastosowanie procedury marży będzie możliwe, jeżeli do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków lub do dostawy dzieł sztuki nie była zastosowana stawka obniżona".

Resort przypomniał, że w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami możliwe jest stosowanie dwóch sposobów rozliczeń podatku VAT. Można to robić na zasadach ogólnych albo stosować procedurę marży, polegającej na opodatkowaniu VAT różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

Nowe regulacje a wysokość stawki VAT

W wyjaśnieniach MF wskazano, że "nowe regulacje nie zmieniają wysokości samej stawki VAT dla tych towarów, zarówno w przypadku stosowania zasad ogólnych, jak i procedury marży (w jednym i drugim przypadku podmioty, które handlują profesjonalnie tymi towarami stosują w ich odprzedaży stawkę podstawową)".

Resort przekazał, że nowe zasady dotyczące procedury marży zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która implementowała w tym zakresie unijne przepisy. W komunikacie czytamy także, że polskie przepisy są zgodne z regulacjami unijnymi, bo "uniemożliwiają bowiem stosowanie tego szczególnego sposobu rozliczania VAT w przypadku nabycia tego rodzaju towarów opodatkowanych według stawki obniżonej". MF podkreśliło także, że do polskiego prawa zostały wdrożone "wyłącznie niezbędne zmiany wynikające z samej dyrektywy".

„PODATKI 2025”. Komplet 11 publikacji o zmianach w podatkach

Zmiana sposobu opodatkowania VAT dzieł sztuki zaimportowanych do Polski

"Wprowadzone w omawianym zakresie nowe zasady oznaczają w istocie zmianę sposobu opodatkowania m.in. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, które zostały zaimportowane na terytorium kraju. W związku z tym, że w Polsce import dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8 proc., sprzedaż takich towarów nie może być od 1 stycznia 2025 r. objęta procedurą marży" – poinformowało MF. "Dotyczy to także monet ze srebra będących przedmiotami kolekcjonerskimi (spełniających definicję przedmiotów kolekcjonerskich)" – podał również resort.

MF wyjaśniło, że w takiej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do zastosowania ogólnych zasad opodatkowania podatkiem VAT, tj. opodatkowania całej wartości sprzedawanego towaru. Przypomniało także, że zastosowanie zasad ogólnych umożliwia podatnikowi odliczenie kwoty podatku naliczonego od importu tych towarów. Przy stosowaniu procedury VAT-marża nie było możliwości odliczenia VAT.

Resort finansów przekazał również, że "z dniem 31 grudnia 2024 r. stracą ważność zawiadomienia złożone dotąd przez podatników dokonujących obrotu omawianymi towarami do naczelników urzędu skarbowego, a dotyczących stosowania procedury VAT-marża. Podatnicy, którzy zamierzają stosować tę procedurę już od 1 stycznia 2025 r. – według nowych zasad wprowadzonych ustawą nowelizującą z 8 listopada 2024 r. – powinni złożyć nowe zawiadomienie do 31 grudnia 2024 r.".