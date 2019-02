Dokumentacja wywozu towaru a stawka 0% przy WDT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwana dalej ustawą o VAT), wewnątrzwspolnotowa dostawa towarów (dalej jako WDT) to wywóz towarów z terytorium kraju do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wykonania dostawy towarów. Jednocześnie ustawodawca przewiduje w takim przypadku możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT po spełnieniu określonych przesłanek. W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, WDT podlega opodatkowaniu stawką 0% VAT pod warunkiem, że:

polski podatnik dokonał dostawy towarów na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierające dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (VAT UE),

podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska,

podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

Łączne spełnienie powyższych warunków uprawnia podatnika do zastosowania stawki 0% podatku VAT do zrealizowanej dostawy. Obowiązkiem, który sprawia podatnikom najwięcej problemów jest konieczność posiadania dokumentu, który potwierdza dostarczenie towaru do kontrahenta na terytorium UE. Ustawodawca w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, wskazał jakie konkretnie dokumenty potwierdzają wywóz i dostarczenie towaru. Są to:

dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi) oraz

specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Jednocześnie ustawodawca nie precyzuje jakie elementy powinny zawierać dokumenty przewozowe. Organy podatkowe wskazują, że nie jest ważna forma tych dokumentów, a ich treść, to żeby faktycznie stanowiły potwierdzenie dostarczenia określonego towaru do kontrahenta na terytorium Unii Europejskiej. Na przykład Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3.04.2017 r., znak: 2461-IBPP1.4512.95.2017.2.JN stwierdził, że: „dokumentem przewozowym może być każdy dokument otrzymany od przewoźnika (spedytora), podpisany przez niego osobiście, potwierdzający powierzenie przewoźnikowi lub spedytorowi przewozu lub spedycji towaru, zgodnego ze specyfikacją i fakturą, z którego jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem dostawy zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia (do nabywcy) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”.

Z kolei w odniesieniu do specyfikacji załadowczej organy podatkowe stwierdzają, że powinna ona zawierać rodzaj, ilość, kubaturę a także zapakowanie towaru. Nie musi przy tym mieć formy dokumentu, może to być nawet faktura, jeżeli zawiera dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji towaru. Stanowisko takie potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10.03.2015 r., znak: ILPP4/443-646/14-2/BA.

Zasadniczo zatem posiadanie ww. dokumentów stanowi podstawę do zastosowania stawki 0% podatku VAT. Jednak nawet w przypadku ich braku przedsiębiorca może skorzystać z tej preferencyjnej stawki. Ustawodawca, w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, przewidział bowiem możliwość uzupełnienia dokumentacji wymienionej w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, innymi dokumentami. Stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy o VAT, taka możliwość istnieje w sytuacji, w której ww. dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy z innego państwa członkowskiego UE. W myśl tego przepisu posiadana dokumentacja musi łącznie potwierdzać fakt wywozu towarów i odbioru ich przez kontrahenta na terenie Unii Europejskiej (poza Polską). Katalog przykładowych dokumentów zawiera:

korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie;

dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

dokument potwierdzający zapłatę;

dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Prawo do zastąpienia dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT (dokument przewozowy oraz specyfikacja załadowcza) potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. W uchwale z 11.10.2010 r., sygn. akt I FSP 1/10, stwierdził: „zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 u.p.t.u., uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 u.p.t.u. lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju”. Powyższe stanowisko nadal jest aktualne, co potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4.09.2018 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.415.2018.1.WH.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że katalog dokumentów, które potwierdzają, że towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy z innego państwa członkowskiego jest niezwykle szeroki. Nawet, jeżeli polski przedsiębiorca nie posiada dokumentacji przewozowej czy też specyfikacji załadowczej może zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT. Posiadane faktury, maile, protokoły zdawczo-odbiorcze czy innego rodzaju dokumentu muszą jednoznacznie wskazywać, że towary zostały dostarczone do nabywcy i opuściły kraj. W innym wypadku bowiem, dostawa dokonana na rzecz zagranicznego kontrahenta powinna zostać opodatkowana stawką 23% podatku VAT.

Tobiasz Olczak, młodszy konsultant podatkowy w ECDP SP. z o.o.