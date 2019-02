Przerwanie ciągłości dostawy wewnątrzwspólnotowej

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli odbiorca towarów z Wielkiej Brytanii jest znany, a zasady dostawy zostały określone w umowie, wówczas dostarczenie towaru do magazynu w Belgii, z którego towar jest dostarczany do odbiorcy, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1500/16, spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku spółka podała, że zajmuje się produkcją wafli ryżowych, które wysyła odbiorcom z Wielkiej Brytanii. Magazyn towarów podatnika znajduje się w Belgii, obsługuje go belgijska spółka. Podatnik organizuje transport i ponosi koszty magazynowania towaru, który w Belgii nie jest poddawany żadnej obróbce. Przekazywanie towarów pomiędzy spółką belgijską a odbiorcą z Wielkiej Brytanii odbywa się za pomocą systemu ECOD.

Podatnik chciał wiedzieć, czy transakcje te stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz odbiorcy z Wielkiej Brytanii, jak również, czy będzie miał prawo do zastosowania stawki 0% VAT, gdy będzie dysponował również oświadczeniem od nabywcy z Wielkiej Brytanii, że zamówione przez niego towary zostały dostarczone w określonej dacie.

Zdaniem podatnika wskazane wyżej transakcje stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i będzie miał prawo do zastosowania 0% stawki podatku, gdy będzie również posiadał oświadczenie nabywcy z Wielkiej Brytanii, że zamówione przez niego towary zostały dostarczone w określonej dacie. W ocenie podatnika obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiorca z Wielkiej Brytanii pobrał towary z magazynu spółki belgijskiej.

Minister Finansów uznał ocenę podatnika za nieprawidłową. Zdaniem organu podatkowego opisane transakcje nie stanowią jednej nieprzerwanej WDT na rzecz odbiorcy, ponieważ występują tu dwie odrębne transakcje: jedna od podatnika do magazynu w Belgii, a druga z Belgii do Wielkiej Brytanii. Podatnik nie jest zarejestrowany w Belgii, zatem nie spełnia warunków z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT zastosowania 0% stawki VAT dla WDT. Minister Finansów wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka dokonała przemieszczenia towarów do magazynu w Belgii.

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który oddalił skargę, podzielając argumenty Ministra Finansów. Podatnik złożył zatem skargę kasacyjną. NSA uchylił ten wyrok. W uzasadnieniu wyroku podkreślił, że w omawianej sprawie nie można uznać, że nie dochodzi do WDT. Odbiorca usług jest znany już w momencie wywozu towarów z Polski i jest to udokumentowane umową.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

