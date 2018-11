Stawka VAT przy WDT, gdy na towarach wykonywane są usługi w kraju

Dla przykładu, w branży tekstylnej wygląda to tak, że sprzedawca tkanin, na polecenie kontrahenta, dostarcza sprzedane tkaniny do wskazanego miejsca, w którym są poddawane obróbce i następnie dostarczane do nabywcy. Jeżeli nabywcą jest podmiot z Unii Europejskiej pojawia się wątpliwość, czy daną transakcję można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkować stawką 0% podatku od towarów i usług.

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności opodatkowanych na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Upraszczając kwestię, towar musi zostać wywieziony z Polski do kontrahenta unijnego do innego państwa na terytorium Unii Europejskiej.

Czy zatem będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, jeżeli dostawca wpierw przekaże towary innemu przedsiębiorcy do ich przetworzenia, a w dodatku, to nie on zorganizuje wywóz towarów do nabywcy? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, ponieważ warunkuje możliwość skorzystania ze stawki 0% VAT w miejsce stawki podstawowej w wysokości 23%.

Warunki zastosowania stawki 0% VAT

Chociaż ustawa o podatku od towarów i usług kompleksowo reguluje zasady stosowania tego podatku, odpowiedzi na powyżej postawione pytanie należy szukać przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W tym akcie wykonawczym ustawodawca wskazał, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Koniecznym jest oczywiście spełnienie również ogólnych warunków dla uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, które są przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług. Istotne przede wszystkim jest, aby nabywca był podatnikiem podatku od wartości dodanej oraz posiadał aktualny tzw. numer VAT UE.

Dodatkowe warunki

Powyżej wskazane warunki to niestety nie wszystko. Zastosowanie obniżonej stawki podatku będzie możliwe, jeżeli podatnik dokonujący dostawy towarów:

składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE; przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym; wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego; posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

Bardzo ważne jest spełnienie ostatniego punktu, zwłaszcza że uzyskanie takiego dokumentu jest uzależnione od innego podmiotu. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków niweluje możliwość skorzystania ze stawki 0% VAT.

Podsumowując na przedstawionym na wstępie przykładzie, sprzedawca tkaniny, będzie mógł zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% na dostarczany towar kontrahentowi zagranicznemu, który jako miejsce dostawy wskaże szwalnię położoną na terytorium Polski, (w której zakupiona tkanina zostanie poddana obróbce), a po dokonanej obróbce zostanie wywieziona z kraju, na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Taka możliwość jest jednak obwarowana wskazanymi warunkami, których spełnienie jest konieczne do objęcia dostawy 0% stawką podatku VAT.

Paweł Terpiłowski, Konsultant podatkowy w ECDP sp. z o.o.