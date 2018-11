Regres ubezpieczeniowy a odpowiedzialność solidarna z tytułu podzielonej płatności

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 22 sierpnia 2018 r. (znak: 0114-KDIP1-1.4012.343.2018.2.AM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z dniem 1 lipca 2018 roku, do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT) wszedł kolejny pakiet przepisów uszczelniających system podatkowy w Polsce. Dodane w ustawie o VAT przepisy art. 108a – 108d ustawy o VAT wprowadziły mechanizm podzielonej płatności (ang. split – payment). Rozwiązanie to funkcjonuje w transakcjach B2B, a jego istota sprowadza się do wydzielenia z płatności dwóch wartości: kwoty netto, która stanowi wynagrodzenie sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT trafiającą na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT). Sprzedawca posiada jedynie ograniczony dostęp do rachunku VAT.

Ministerstwo Finansów wprowadzając mechanizm podzielonej płatności kusiło podatników korzyściami, jakie wynikać będą z wprowadzenia tej instytucji, zaliczając do nich m.in.:

przyspieszony zwrot podatku na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a i 6b ustawy o VAT);

brak stosowania, w określonych sytuacjach, podwyższonych odsetek od zaległości w VAT.

Niestety przedsiębiorcy działający w ramach poszczególnych branż muszą postrzegać podzieloną płatność głównie przez pryzmat dodatkowych wyzwań i obciążeń. W pierwszych tygodniach działania systemu wielu podatników doświadczyło problemów w związku ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności przede wszystkim z uwagi na wątpliwości odnośnie zasad stosowania tej nowej instytucji.

Do grona niezadowolonych przedsiębiorców, w dniu 22.08.2018 roku dołączyli ubezpieczyciele, a to za sprawą interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej tego dnia, w której organ podatkowy rozstrzygnął o solidarnej odpowiedzialności ubezpieczyciela otrzymującego płatność od dłużnika przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności w przypadku niewykonania zobowiązania podatkowego przez ubezpieczającego.

Na czym polega regres ubezpieczeniowy?

Ubezpieczyciel w stanowisku przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która polega na wypłaceniu ubezpieczającemu odszkodowania, tytułem nieodzyskanych, bezspornych należności pieniężnych przysługujących ubezpieczającemu od kontrahenta. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości niższej niż wynikająca z zawartych przez ubezpieczającego z kontrahentami umów.

Wraz z wypłatą odszkodowania ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie wobec kontrahenta ubezpieczającego, wynikające z faktu dokonania zapłaty (tzw. regres). Podstawą prawną roszczenia regresowego ubezpieczyciela jest przepis art. 828 kodeksu cywilnego (dalej: KC), który będąc przepisem szczególnym do art. 518 KC, reguluje kwestię wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Podkreślić należy, że zgodnie z regulacją art. 828 § 1 KC z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela.

Podstawowa różnica pomiędzy regresem ubezpieczeniowym a cesją wierzytelności i faktoringiem polega więc na tym, że w przypadku cesji i faktoringu ma miejsce nabycie i sprzedaż wierzytelności podmiotów trzecich, a w przypadku regresu ubezpieczeniowego nie dochodzi do obrotu roszczeniami. Ubezpieczyciel wstępuje w prawa otrzymującego odszkodowanie i następnie dochodzi od podmiotu trzeciego „swoich” roszczeń.

Organ nie widzi różnicy między faktorem a ubezpieczycielem, przecież wierzytelność ubezpieczającego została zbyta.

Wedle stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonego w przywołanej interpretacji z 22 sierpnia 2018 r. przepływ wierzytelności wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia nie różni się od innych sposobów zbycia wierzytelności, a więc jeżeli dłużnik dokona wpłaty na rzecz ubezpieczyciela stanowiącej równowartość kwoty VAT z faktury wystawionej przez ubezpieczającego z zastosowaniem mechanizmu podzielności płatności, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał wraz z ubezpieczającym za nierozliczony przez niego podatek VAT wynikający z tej dostawy do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT (art. 108a ust. 5 ustawy o VAT).

Kamil Kowalski, aplikant radcowski, Konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o.o.