Umowne wyłączenie płatności split payment

Płatność split payment

Płatność split payment, czyli inaczej mechanizm podzielonej płatności, polega na tym, iż jedna płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalne konto dostawcy, służące do należności z tytułu podatku VAT.

W związku z tym świadczący usługę bądź sprzedający towar posiada bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT - nie może on prowadzić obrotu środkami ani dokonywać przy ich pomocy transakcji gospodarczych. System ten nadaje organom możliwość blokowania środków należnych z tytułu zobowiązania w podatku VAT oraz monitorowania przeprowadzonych transakcji.

reklama reklama

Warto przy tym podkreślić, iż mechanizm ten znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami będącymi przedsiębiorcą. Nie ma możliwości zastosowania tego rodzaju płatności na linii konsument - przedsiębiorca.

Dobrowolność po stronie nabywcy

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Zależy ono jedynie od decyzji nabywcy usługi od towaru i nie wymaga porozumienia ze sprzedawcą. Do tej pory w systemie prawa podatkowego nie istnieje żaden przepis, który nakładałby na nabywcę obowiązek zastosowania split payment. Jednakże, przepisy nie dają możliwości zablokowania owego mechanizmu jednostronnym oświadczeniem świadczącego usługę bądź sprzedającego towar. Generalnie rzecz biorąc, sprzedający nie ma możliwości sprzeciwienia się temu rodzajowi płatności.

Umowa o wyłączeniu split payment

Pomimo tego, iż sprzedający towar lub usługę nie ma możliwości, aby „zabronić” kontrahentowi zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, istnieje jednak możliwość wyłączenia tego rodzaju płatności. Postanowienie takie może zostać zawarte w dwustronnej umowie między sprzedającym a nabywcą, dotyczącej danej transakcji.

Może przybierać ono dwojaką formę - sprzedawca może zachęcić kontrahenta do tego, aby nie stosował mechanizmu podzielonej płatności, dla przykładu udzielając zniżki na swoje towary lub usługi przy zaniechaniu tej czynności, bądź też zniechęcać go do stosowania mechanizmu, zawierając postanowienie o podwyższeniu ceny w przypadku dokonania płatności split payment. Istnieje także możliwość zamieszczenia w umowie zapisu dotyczącego zakazu stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Polecamy: Jak stosować split payment

Należy przy tym jednak podkreślić, iż na wypadek złamania owego postanowienia przez nabywcę, warto umieścić w umowie także zapis o karze umownej związanej z zastosowaniem split payment. Rekomendacja ta wynika z faktu, iż żaden z przepisów prawa nie wiąże negatywnych konsekwencji z przekroczeniem zapisu wyłączającego konkretny rodzaj płatności.