Split payment - zapłata części kwoty podatku VAT

Mechanizm podzielonej płatności w VAT

Począwszy od 1 lipca 2018 r., zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

- zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

- zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest więc powiązanie płatności z fakturą (tj. fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT). Co oznacza, że skorzystanie z mechanizmu jest uzależnione od posiadania faktury, której płatność dotyczy.

Komunikat przelewu w split payment

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek VAT dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

- kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

- kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

- numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

- numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Innymi słowy, nabywca, który chce zapłacić przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności kwotę należności wynikającą z faktury musi skorzystać z dedykowanego do tego celu rodzaju przelewu, używając tzw. komunikatu przelewu dedykowanego dla płatności w podzielonej płatności, czyli ze specjalnej formatki przelewu, która zawiera dodatkowe pola do wypełnienia, których nie zawiera standardowy komunikat przelewu.

Następnie, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa dokonuje podziału płatności i przekazuje wskazaną w komunikacie przelewu kwotę podatku VAT na rachunek VAT dostawcy, zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie przelewu.

Zapłata części kwoty podatku VAT wynikającej z faktury

Z przytoczonych regulacji dotyczących stosowania mechanizmu podzielonej płatności wynika, że zapłata kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze przy zastosowaniu tego mechanizmu może obejmować zarówno całą kwotę podatku, jak i jej dowolną część.

Co to oznacza w praktyce? Należy uznać, że to podatnik decyduje jaką część kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze chce uregulować przy zastosowaniu split payment.