Split payment – czy dalej warto prowadzić firmę w Polsce?

W lipcu bieżącego roku w życie weszły regulacje dotyczące split payment, czyli tzw. podzielonej płatności. Zapłata poprzez split payment oznacza podział wpłaty na kwotę netto trafiającej bezpośrednio na konto przedsiębiorcy i kwoty VAT, która zostaje zamrożona na subkoncie VAT. Osoba prowadząca działalność gospodarczą po otrzymaniu zapłaty za wykonane usługi/sprzedany towar może swobodnie dysponować jedynie kwotą netto. Z subkonta VAT można dokonać jedynie zapłaty kwoty VAT z faktury kosztowej lub zlecić przelew do urzędu skarbowego w celu uregulowania zobowiązania z tytułu podatku VAT. W razie, gdyby przedsiębiorca chciał przeznaczyć środki zgromadzone na koncie VAT na jakikolwiek inny cel, musi wystąpić z wnioskiem o przelew środków. Może się jednak zdarzyć, że naczelnik urzędu skarbowego nie wyda zgody na przekazanie środków na rachunek przedsiębiorcy. Może się tak zdarzyć w następujących przypadkach:

1. Podatnik ma zaległość podatkową w podatku – organ odmówi przekazania kwoty w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji;

2. Zachodzi uzasadniona obawa, że:

- zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku, lub

- wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Jak widzimy organy podatkowe mają dość duże pole manewru, co oznacza że złożenie wniosku, na rozpatrzenie którego musimy czekać aż 30 dni może okazać się niewystarczające aby uwolnić środki z subkonta VAT.

Nowe przepisy mogą przyczynić się do utraty płynności finansowej małych firm, które z powodu braku bieżących środków zmuszone będą do zaciągania kredytów obarczonych odsetkami, a nawet likwidacji działalności.

Pozorna dobrowolność split payment

Ustawodawcy podkreślają, że mechanizm podzielonej płatności jest rozwiązaniem dobrowolnym i w razie braku chęci korzystania z tej opcji zapłaty za nasze zobowiązania wobec kontrahentów, nie musimy go stosować. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że to nabywca podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą sposobu zapłaty za usługę czy towar. Otrzymanie wpłaty w postaci split payment wydaje się zatem nieuniknione w szerszej perspektywie czasu. W przypadku, gdy zgromadzona kwota VAT na subkoncie VAT jest niewielka, w pierwszej kolejności możemy zapłacić zobowiązanie podatkowe, jednak w razie zamrożenia większej ilości środków i chęci uniknięcia dodatkowych formalności związanych z dostarczaniem wniosku o przekazanie pieniędzy na standardowy rachunek bankowy będziemy zmuszeni do uregulowania swoich zobowiązań wobec kontrahentów korzystając z mechanizmu podzielonej płatności.

Jak uciec przed split payment?

Jak widzimy polskie prawo nie sprzyja osobom prowadzącym działalności na terenie Rzeczypospolitej i płacących podatki w naszym kraju. Od kilku lat możemy zaobserwować tendencję utrudniania prowadzenia biznesu przedsiębiorcom. Trudno się dziwić, że coraz więcej osób szuka innych rozwiązań i rejestrują swoje firmy w innych państwach. Jeżeli szukasz innych opcji, jedną z nich jest rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii. Spółkę Limited może założyć każdy, o ile firma nie będzie posiadać na terenie Rzeczypospolitej stałej, fizycznej placówki prowadzenia działalności. Oznacza to, że chcąc rozliczać się na Wyspach nie możemy kupić ani wynająć biura, punktu usługowego czy sklepu. Nie ma konieczności posiadania statusu rezydenta w UK, bez przeszkód można kierować swoją spółką Limited z poza granic Wielkiej Brytanii (w tym z Polski).

Jakie korzyści płyną z rejestracji firmy w UK?

Firma w Anglii to przede wszystkim wyższa kwota wolna od podatku, która na ten moment wynosi aż 11 850 funtów (około 57 000 zł). Dyrektor spółki LTD nie musi również płacić składek na ubezpieczenia do momentu przekroczenia kwoty dochodu 8 424 funtów rocznie.

Rozliczanie się na Wyspach oznacza również prawo do brytyjskiej emerytury oraz mniej formalności związanych z prowadzeniem i rozliczeniem działalności.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii skontaktuj się z nami!

