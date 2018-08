Split payment - więcej problemów niż korzyści

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca br. podatnicy mogą zdecydować o realizacji płatności za zakupione towary i usługi w taki sposób, że kwota VAT wykazana na fakturze wystawionej przez sprzedawcę trafi na tzw. rachunek VAT. Wśród korzyści wynikających z zastosowania split payment znajduje się m.in. niższe zobowiązanie z tytułu VAT wobec urzędu skarbowego w przypadku szybszej zapłaty (tzw. skonto zobowiązania podatkowego).

Przedsiębiorcy, których deklaracja VAT za dany okres zostanie złożona przed ustawowym terminem (tj. przed 25. następnego miesiąca po rozliczanym okresie) oraz którzy do tego czasu opłacą kwotę należną do zapłaty w całości z konta VAT, będą mieli prawo obniżyć należną fiskusowi płatność.

Problematyczna funkcjonalność

Zdaniem księgowych klienci narzekają na nowe rozwiązanie i niechętnie chcą je wprowadzać w życie. Obawiają się, że nie będą mogli swobodnie obracać swoimi pieniędzmi. Nie oczekują również, żeby płacono im w ten sposób. Co więcej, większość osób miała problemy z wystawieniem faktury z podzieloną płatnością. – Jedna z klientek zapłaciła za fakturę metodą split payment, robiąc to w niewłaściwy sposób – do dokumentu wpisała samą kwotę netto. Była pewna, że bank pobierze VAT, po czym wpłaci go na odpowiednie konto. Rezultatem była jednak niedopłata na fakturze – mówi Weronika Hajczuk, Manager Zespołu Księgowego Tax Care w Warszawie.

Klienci nie są również pewni, czy nowy mechanizm ich dotyczy, czy jest obowiązkowy, czy za nieskorzystanie z niego będą przewidziane kary. – Jedna z osób sama uznała, że to konieczne i dokonała przelewu. Z kolei inny klient zapłacił, ponieważ na fakturze kosztowej miał informację o płatności tą metodą więc uznał ją za obowiązkową – dodaje. Jednak zdecydowana większość klientów sama z siebie nie skorzystała z metody split payment. Wprowadzenie podzielonej płatności nie wpłynęło na wzrost liczby faktur wystawianych przez księgowych.

Problematyczne konto VAT

Wśród podatników pojawia się również wiele wątpliwości związanych z funkcjonowaniem samego konta VAT. Nie dla wszystkich jest oczywiste, w jaki sposób dokonywać z niego płatności. Co więcej, banki, po wykonaniu przez podatnika przelewu za podatek do urzędu skarbowego, w pierwszej kolejności pobierają pieniądze z konta VAT. – Jeżeli nie ma na nim żadnych środków (jak ostatnio miało to miejsce w większości przypadków, ponieważ funkcjonalność dopiero co została wprowadzona do użytku), przelew może trwać nawet dwa razy dłużej. Dzieje się tak, ponieważ operacja pobierania środków z konta VAT wynosi jedną dobę, i jeśli jest ono niezasilone, dopiero po 24h rozpoczyna się pobieranie z konta standardowego – tłumaczy Weronika Hajczuk.

Między innymi z tego względu klienci którzy do tej pory posiadali wyłącznie konta prywatne, nie chcą otwierać rachunków firmowych. Szczególnie nie podoba im się fakt, że nie będą mogli na bieżąco śledzić stanu konta VAT. – Niektórzy klienci mają nawet zamiar pozamykać konta firmowe, tylko po to, żeby uniknąć nowego rachunku – dodaje Weronika Hajczuk. Banki z kolei zakładają rachunki wszystkim, bez względu na status VAT. – Ma to swoje dobre strony, ponieważ dzięki temu są w stanie „zwrócić” nienależne przelewy do nadawców, czyli w większości przypadków osób niebędących vatowcami – zauważa z kolei Justyna Zastawna, Manager Zespołu Księgowego Tax Care we Wrocławiu.

Polecamy: Jak stosować split payment

Idzie nowe

Zdaniem Justyny Zastawnej temat split payment obecnie wciąż jest zbyt świeży i zbyt trudny dla potencjalnego klienta. Do biur rachunkowych na bieżąco napływają zapytania, jak można się ustrzec płatności przez split payment kontrahenta, jak odzyskać pieniądze wpłacone na konto VAT, czy jak podzielić płatność nie znając numeru konta VAT kontrahenta. Mimo początkowej niechęci, trzeba będzie się stopniowo oswajać z nową procedurą, ponieważ resort finansów sugeruje, że niedługo będzie ona obowiązkowa. Obligatoryjna podzielona płatność w pierwszej kolejności ma trafić do branż najbardziej wrażliwych na wyłudzenia i nieuczciwe praktyki.