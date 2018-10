Split payment - z rachunku VAT zapłacimy inne podatki i ZUS

Resort finansów planuje wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT nie tylko tego podatku, ale także innych danin; niewykluczone, że w systemie split payment będzie można płacić kartą - poinformował dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż.

Podkreślił, że obowiązkowa podzielona płatność w VAT (tzw. split payment) w określonych branżach na pewno nie zostanie wprowadzona w pierwszej połowie przyszłego roku.

Śliż pytany m.in. o zamierzenia resortu finansów dotyczące podzielonej płatności w VAT.

"Wprowadzając dobrowolny split payment sygnalizowaliśmy, że zamierzamy wprowadzić to rozwiązanie, jako obowiązkowe w określonych branżach i w obrocie określonymi towarami. Zapowiadaliśmy, że split payment powinien zastąpić inne środki specjalne obecnie stosowane, czyli zarówno odwrócone obciążenie VAT, jak i solidarną odpowiedzialność" - powiedział Śliż.

Wyjaśnił, że wprowadzenie tego mechanizmu, jako mechanizmu obowiązkowego będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pewne odstępstwa od dyrektywy o VAT, szczególnie jeśli chodzi o zawartość faktury. Potrzebny będzie na niej dodatkowy element; adnotacja, że płatność ma być dokonana w split payment.

"Spodziewamy się, że w grudniu lub styczniu otrzymamy decyzję derogacyjną i mam nadzieję, że ona będzie pozytywna. Wtedy zostanie podjęta ostateczna decyzja kierownictwa ministerstwa finansów, od kiedy ruszymy z obowiązkowym split payment w tym zakresie. To na pewno nie stanie się w pierwszej połowie przyszłego roku" - powiedział.

Niezależnie od tego, w resorcie finansów prowadzone są analizy dotyczące umożliwienia zapłaty z rachunku VAT innych danin publicznych. "Planujemy wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT podatków i składek ZUS, choć ostateczne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły" - powiedział Śliż.

Jego zdaniem w najbliższym czasie żadne zmiany dotyczące split payment nie są planowane. "Chcemy mieć czas - co najmniej sześć miesięcy - na ocenę obecnie funkcjonującego rozwiązania. Potem będą podejmowane decyzje, co do wyboru kierunku" - powiedział.

Przepisy o dobrowolnym split payment, czyli mechanizmie podzielonej płatności (MPP) zaczęły obowiązywać 1 lipca br. Przewidują one, że do standardowego rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki otworzyły każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Gdy kontrahent decyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności, kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT jest ograniczona - z zasady można nimi regulować zobowiązania VAT wobec fiskusa, bądź płacić dostawcom część dotyczącą VAT, także na specjalne konto. Inne wykorzystanie środków z rachunku VAT jest możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego i po upływie określonego czasu. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

