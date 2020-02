Nowe wzory VAT-UE i VAT-UEK od 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzenie nowych wzorów VAT-UE i VAT-UEK przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lutego 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Zmiany mają związek z nowymi regulacjami jakie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implementuje przepis art. 262 ust. 2 dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE, zgodnie z którymi podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off stock obowiązani są składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych przemieszczeniach towarów oraz o wszelkich zmianach w zakresie tej procedury, zawartych w tych informacjach.

Zmiany w dotychczasowych wzorach VAT-UE i VAT-UEK

Zaproponowane nowe wzory informacji podsumowującej (VAT-UE (5) ) oraz jej korekty (VAT-UEK (5) ) zostały oparte na dotychczasowych wzorach określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 2268).

W powyższych wzorach wprowadzono następujące zmiany:

- zniesiono wymóg podawania REGON;

- w nazwach kolumn części C, D i E zmieniono wielkość liter;

- w częściach C D i E nazwę kolumny „Kwota transakcji w zł” zastąpiono „Łączna wartość transakcji w zł” – zgodnie z brzmieniem art. 100 ust. 8 pkt 4 ustawy;

- w VAT-UE dodano nową część F o nazwie „Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”, i analogicznie w VAT-UEK dodano część F o nazwie „Korekta informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”, zawierające cztery kolumny „Kod kraju”, „Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta”, „Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego” i „Powrotne przemieszczenie”;

- dostosowano formularze do zmian spowodowanych dodaniem części F (zmiana zasadnicza to zmiana tytułów formularzy).

Ponadto w korekcie informacji podsumowującej VAT-UEK - w częściach C, D i E wprowadzono oznaczenia kolumn analogicznie do już istniejących w VAT-UE.

Zobacz: wzór informacji VAT-UE (5) , wzór korekty VAT-UEK (5)

Do zmian dostosowano także Objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE), które obejmą również objaśnienia o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Przykłady wypełnienia informacji

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zawarte zostały praktyczne przykłady mające na celu wyjaśnienie sposobu wypełniania części F formularzy VAT-UE i VAT-UEK.

Przykład wypełnienia informacji VAT-UE składanej za miesiąc styczeń:

1. przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przeznaczonych dla kontrahenta z siedzibą w Luksemburgu, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pod numerem LU12345678,

2. zastąpienie kontrahenta LU12345678 przez innego kontrahenta z siedzibą w Luksemburgu, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pod numerem LU72352532 (może być dla części towarów),

3. przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przeznaczonych dla kontrahenta z siedzibą w Luksemburgu, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (LU72352532),

4. powrotne przemieszczenie towarów, które były przeznaczone dla kontrahenta LU72352532 (może być dla części towarów),

5. przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przeznaczonych dla kontrahenta z siedzibą w Belgii, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (BE90123456),

6. przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przeznaczonych dla kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (DE32165498).

Przykłady wypełnienia korekty informacji VAT-UEK złożonej za miesiąc styczeń:

1. zastąpienie kontrahenta LU12345678 przez kontrahenta LU72352532 nie miało miejsca (dotyczy drugiego wiersza VAT-UE),

2. powrotne przemieszczenie towarów przeznaczonych dla kontrahenta LU12345678 (dotyczy pierwszego wiersza VAT-UE), które wystąpiło w styczniu, jednakże nie zostało wykazane w VAT-UE,

3. powrotne przemieszczenie towarów, które były przeznaczone dla kontrahenta LU72352532 nie miało miejsca (dotyczy czwartego wiersza VAT-UE),

4. przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przeznaczonych dla kontrahenta LU72352532 nie miało miejsca (dotyczy trzeciego wiersza VAT-UE),

5. przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przeznaczonych dla kontrahenta z siedzibą w Luksemburgu, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pod numerem LU55566677, które wystąpiło w styczniu, jednakże nie zostało wykazane w VAT-UE,

6. przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przeznaczonych dla kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (DE32165498), które wystąpiło w styczniu, jednakże w VAT-UE błędnie zamiast numeru identyfikacji VAT kontrahenta 32165498 wpisano 32165499.

Jeżeli w tym samym okresie występuje kilka przemieszczeń towarów przeznaczonych dla tego samego kontrahenta, w informacji podsumowującej VAT-UE należy podać jego numer identyfikacyjny VAT tylko raz. Jednak, w przypadku gdy przemieszczane towary są przeznaczone dla różnych kontrahentów, wszystkie odpowiednie ich numery identyfikacyjne VAT muszą być zawarte w informacji podsumowującej VAT-UE. Te same zasady odnoszą się do zastąpienia i powrotnego przemieszczenia towarów.

W projektowanym rozporządzeniu umieszczono również zapis, zgodnie z którym nowe wzory VAT-UE (5) i VAT-UEK (5) stosuje się od rozliczenia za marzec 2020 r.

Przepisy krajowe ustawy o VAT albo przepisy dyrektywy

Jak wyjaśnia resort finansów, w związku z brakiem terminowego wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2018/1910 powstała szczególna sytuacja, gdy podatnicy w okresie przejściowym mogą stosować przepisy krajowe ustawy o VAT albo zastosować bezpośrednio przepisy dyrektywy 2018/1910.

W przypadku gdy podatnik przemieszczający towary własne, chce skorzystać z uproszczenia jakim jest procedura magazynu typu call-off stock, musi on spełnić kumulatywnie warunki wynikające z tej dyrektywy, w szczególności zaraportować w informacji podsumowującej o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Przepis art. 10 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, daje takim podatnikom możliwość wywiązania się z obowiązku złożenia informacji podsumowującej bądź ich korekty za miesiące styczeń lub luty, co powinno nastąpić w terminie do dnia 25 kwietnia 2020 r. Dlatego też, w projekcie rozporządzenia umieszczono zapis, zgodnie z którym w powyższych przypadkach stosuje się nowe wzory VAT-UE (5 ) i VAT-UEK (5) .

Wejście w życie rozporządzenia zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (UC 11), czyli na dzień 1 kwietnia 2020 r.