Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) w praktyce – jak poprawnie rozliczać wydatki i uniknąć zniekształcenia wyniku finansowego

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) w praktyce – jak poprawnie rozliczać wydatki i uniknąć zniekształcenia wyniku finansowego

12 marca 2026, 08:15
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) w praktyce – jak poprawnie rozliczać wydatki i uniknąć zniekształcenia wyniku finansowego
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) w praktyce – jak poprawnie rozliczać wydatki i uniknąć zniekształcenia wyniku finansowego
Shutterstock

W codziennej działalności firmy wiele kosztów nie dotyczy wyłącznie jednego miesiąca. Opłacona z góry polisa ubezpieczeniowa, abonament za oprogramowanie czy usługi wykonane w jednym okresie, ale zafakturowane w kolejnym – wszystkie te sytuacje wymagają właściwego ujęcia w księgach rachunkowych.

Właśnie w takich przypadkach stosuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK). Ich prawidłowe wykorzystanie pozwala zachować rzetelny obraz finansów przedsiębiorstwa i uniknąć błędów, które mogą zniekształcić wynik finansowy.

Czym są rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów to mechanizm księgowy pozwalający przypisać koszty do właściwego okresu sprawozdawczego. Dzięki temu koszty ujmowane są w tym czasie, którego faktycznie dotyczą, a nie tylko w momencie zapłaty lub otrzymania faktury.

Takie podejście wynika z jednej z kluczowych zasad rachunkowości – zasady współmierności przychodów i kosztów. Oznacza ona, że koszty powinny być wykazywane w tym samym okresie co przychody, które pomogły wygenerować.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo nie zawsze księguje koszt w momencie jego poniesienia. Czasem trzeba go rozłożyć w czasie albo ująć wcześniej, nawet jeśli faktura pojawi się dopiero później.

Rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów

W rachunkowości wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne RMK dotyczą sytuacji, w której firma ponosi koszt z góry, ale dotyczy on przyszłych okresów. Przykładem może być roczna polisa ubezpieczeniowa opłacona w styczniu lub abonament za oprogramowanie zapłacony za cały rok. W takim przypadku koszt nie powinien obciążyć jednego miesiąca, lecz zostać rozłożony proporcjonalnie na kolejne okresy, których dotyczy.

Dzięki temu w księgach rachunkowych każdy miesiąc „otrzymuje” tylko tę część kosztu, która faktycznie go dotyczy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne RMK odnoszą się do odwrotnej sytuacji. Dotyczą kosztów, które powstały w danym okresie, ale dokument potwierdzający ich poniesienie pojawi się dopiero później. Może to dotyczyć usług doradczych, usług prawnych czy prac remontowych wykonanych pod koniec miesiąca, gdy faktura zostanie wystawiona dopiero w kolejnym okresie.

W takiej sytuacji koszt powinien zostać ujęty w księgach już w okresie, w którym faktycznie powstał.

Dlaczego prawidłowe stosowanie RMK jest tak ważne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są jedynie technicznym zabiegiem księgowym. Ich stosowanie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o rachunkowości i ma istotny wpływ na wiarygodność sprawozdania finansowego.

Nieprawidłowe rozliczenie kosztów może doprowadzić do sytuacji, w której wynik finansowy firmy zostanie sztucznie zawyżony lub zaniżony. W jednym miesiącu przedsiębiorstwo może wyglądać na bardziej rentowne niż jest w rzeczywistości, a w kolejnym – odwrotnie.

Dla właścicieli firm, zarządu czy inwestorów oznacza to niepełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z kolei podczas kontroli księgowej lub podatkowej brak właściwych rozliczeń międzyokresowych może zostać uznany za błąd w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Właściwe stosowanie RMK pomaga również w zarządzaniu finansami. Dzięki nim łatwiej analizować koszty w poszczególnych okresach, planować budżet i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

W praktyce rozliczenia międzyokresowe nie muszą być skomplikowane, jeśli w firmie stosuje się kilka prostych zasad.

  • Po pierwsze, warto regularnie weryfikować koszty pod kątem tego, którego okresu faktycznie dotyczą. W szczególności dotyczy to wydatków cyklicznych, takich jak abonamenty, polisy czy opłaty licencyjne.
  • Po drugie, kluczowe znaczenie ma dobra organizacja dokumentów. Przechowywanie faktur, umów i potwierdzeń płatności w uporządkowany sposób znacznie ułatwia zarówno księgowanie, jak i ewentualne kontrole.
  • Po trzecie, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie prostych szablonów rozliczeń RKM – na przykład w arkuszu kalkulacyjnym lub bezpośrednio w programie księgowym. W przypadku kosztów powtarzalnych pozwala to automatycznie rozliczać je w kolejnych miesiącach i ograniczyć ryzyko pomyłek.

Podsumowanie

Rozliczenia międzyokresowe kosztów są jednym z kluczowych narzędzi zapewniających rzetelność ksiąg rachunkowych. Pozwalają właściwie przypisać koszty do okresów, których faktycznie dotyczą, i dzięki temu zachować prawdziwy obraz sytuacji finansowej firmy.

Dla przedsiębiorcy oznacza to nie tylko zgodność z przepisami, ale również lepszą kontrolę nad kosztami i bardziej wiarygodne dane do podejmowania decyzji biznesowych.

Autor: Małgorzata Goździewska, Księgowa, Aider Polska (MDDP Outsourcing)

oprac. Kinga Olszacka
