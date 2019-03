Czy można sporządzić sprawozdanie finansowe w walucie obcej?

Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, stosują przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR (art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Zgodnie z przepisami art. 9 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Natomiast w odniesieniu do kwestii określenia waluty prezentacji rocznych sprawozdań finansowych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR należy zwrócić uwagę na zapisy MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych", który definiując „walutę prezentacji" jako walutę używaną do prezentacji sprawozdań finansowych dopuszcza jednocześnie możliwość prezentacji sprawozdań finansowych w dowolnej walucie (por. § 8, 18, 38).

Stanowi on, iż jeżeli waluta prezentacji różni się od waluty funkcjonalnej jednostki, wówczas należy stwierdzić ten fakt w sprawozdaniu finansowym, wskazać walutę funkcjonalną i podać przyczyny zastosowania innej waluty prezentacji.

Ponadto, jeżeli jednostka prezentuje sprawozdania finansowe w walucie innej niż waluta funkcjonalna, powinna ona określić te sprawozdania finansowe jako zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jedynie wtedy, gdy spełniają one wszystkie wymogi każdego mającego zastosowanie standardu i interpretacji, w tym metody przeliczeniowej przedstawionej w § 39 i 42 MSR 21 (§ 55).

Wobec powyższego, jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości i sporządzające roczne sprawozdania finansowe lub roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, mogą wybrać walutę prezentacji inną niż złoty polski. Natomiast w przypadku jednostek sporządzających roczne sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z ustawą o rachunkowości dane i informacje powinny być prezentowane w walucie polskiej.

Powyższe wyjaśnienia w zakresie MSR należy traktować jako opinię Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, bowiem prawo do interpretacji tych standardów ma wyłącznie Fundacja MSSF poprzez Komitet ds. interpretacji (Komitet IFRIC), a na poziomie MSR przyjętych już do prawa UE ostateczną interpretację w konkretnej sprawie może wydać jedynie Trybunał Sprawiedliwości UE.