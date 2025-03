Outsourcing pojedynczych procesów księgowych, czy zatrudnienie dodatkowej osoby w dziale księgowości - co się bardziej opłaca?

W stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym przedsiębiorcy coraz częściej stają przed dylematem: czy zatrudnić dodatkową osobę do działu księgowego, czy może zdecydować się na outsourcing wybranych procesów księgowych? Analiza kosztów i korzyści pokazuje, że delegowanie pojedynczych zadań księgowych na zewnątrz może być znacznie bardziej efektywnym rozwiązaniem niż rozbudowa wewnętrznego zespołu.

Jakie są realne koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika księgowości

Zatrudnienie młodszej księgowej na pełen etat do obsługi pojedynczych procesów generuje szereg kosztów, które często są niedoszacowane. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, które w zależności od regionu i doświadczenia waha się od 5500 do 9000 zł brutto miesięcznie, pracodawca musi uwzględnić:

• Składki ZUS po stronie pracodawcy (około 20-22% wynagrodzenia),

• Koszty stanowiska pracy (komputer, oprogramowanie, biurko, miejsce w biurze),

• Szkolenia i rozwój zawodowy pracownika,

• Koszty rekrutacji i onboardingu,

• Zastępstwa podczas urlopów i zwolnień lekarskich,

• Ryzyko rotacji pracowników.



Rzeczywisty koszt zatrudnienia dodatkowej osoby do obsługi procesów takich jak wprowadzanie faktur czy rozliczanie wyciągów bankowych to nie tylko wypłacane co miesiąc wynagrodzenie. To także koszty dodatkowe, które łącznie mogą podnieść faktyczne wydatki o 30-40% względem kwoty wynagrodzenia podstawowego.

Wyzwania rekrutacyjne – trudno o dobrego specjalistę

Oprócz wymiernych kosztów finansowych, istotnym wyzwaniem jest sam proces pozyskania odpowiednich pracowników. Rynek pracy specjalistów księgowych jest obecnie bardzo konkurencyjny, co przekłada się na:

• Długi i kosztowny proces rekrutacji – znalezienie wykwalifikowanego księgowego może trwać nawet 2-3 miesiące,

• Trudności w weryfikacji rzeczywistych umiejętności – dopiero w praktyce okazuje się, czy pracownik spełnia oczekiwania,

• Konieczność oferowania konkurencyjnych warunków zatrudnienia – aby przyciągnąć i zatrzymać dobrego specjalistę,

• Ryzyko niepowodzenia rekrutacji – po kilku miesiącach poszukiwań firma często decyduje się na kompromis jakościowy.



Te trudności sprawiają, że outsourcing pojedynczych procesów staje się atrakcyjną alternatywą – firma outsourcingowa dysponuje już przeszkolonym zespołem, gotowym do natychmiastowego podjęcia pracy bez długotrwałego procesu rekrutacji i wdrożenia.

Elastyczność i skalowalność outsourcingu pojedynczych procesów

Outsourcing wybranych procesów księgowych, takich jak wprowadzanie faktur, rozliczanie wyciągów bankowych czy obsługa należności, pozwala na odciążenie wewnętrznego działu księgowego i skupienie się na strategicznych aspektach finansów firmy.



"W outsourcingu pojedynczych procesów księgowych klient płaci tylko za konkretne usługi, których potrzebuje" - podkreśla Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, członek zarządu i dyrektor działu BPO w Meritoros. Jeśli firma ma sezonowe spiętrzenie dokumentacji, może elastycznie zwiększyć zakres wsparcia bez zatrudniania dodatkowych pracowników. To doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą zachować własny dział księgowy, ale odciążyć go z najbardziej czasochłonnych, powtarzalnych zadań.

Optymalizacja pracy wewnętrznego działu księgowego

Outsourcing wybranych procesów księgowych pozwala lepiej wykorzystać potencjał istniejącego już działu księgowego.



Oddelegowanie powtarzalnych, czasochłonnych zadań jak wprowadzanie faktur czy uzgadnianie wyciągów bankowych firmie zewnętrznej pozwala księgowym wewnątrz organizacji skupić się na zadaniach o wyższej wartości dodanej - analizach finansowych, planowaniu podatkowym czy wsparciu zarządu w podejmowaniu strategicznych decyzji. To nie jest zastępowanie działu księgowego, ale jego wzmocnienie i zwiększenie efektywności, a także wprowadzanie zespołu w automatyzacje i optymalizację procesów.

Porównanie kosztów - co jest bardziej opłacalne?

Zestawienie rocznych kosztów dla średniej wielkości przedsiębiorstwa pokazuje znaczące różnice między zatrudnieniem pracownika a outsourcingiem.



Zatrudnienie młodszej księgowej do obsługi wybranych procesów:

• Wynagrodzenie brutto: 6500 zł × 12 miesięcy = 78 000 zł,

• Składki ZUS pracodawcy: około 17 160 zł rocznie,

• Wyposażenie stanowiska pracy: 8000-10 000 zł (jednorazowo),

• Szkolenia i aktualizacje wiedzy: 2000-4000 zł rocznie,

• Łączny koszt roczny: około 105 000 - 115 000 zł.



Outsourcing pojedynczych procesów księgowych:

• Koszty outsourcingu zależą od zakresu pracy, liczby dokumentów i specyfiki firmy,

• W zależności od wybranego procesu i jego złożoności, koszt może być niższy o 30% lub więcej w porównaniu do zatrudnienia pracownika,

• Brak kosztów stanowiska pracy, szkoleń i dodatkowych świadczeń,

• Brak obciążeń związanych z zarządzaniem pracownikiem, jego absencjami i szkoleniami.

Co to oznacza w praktyce?

• Znaczące oszczędności finansowe przy zachowaniu lub podniesieniu jakości procesów

• Możliwość elastycznego zarządzania budżetem w zależności od bieżących potrzeb

• Redukcja ukrytych kosztów związanych z zatrudnieniem.



Wybór odpowiedniego modelu współpracy pozwala na zoptymalizowanie kosztów procesów księgowych przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad kluczowymi obszarami finansów firmy.

Współpraca między działem wewnętrznym a firmą outsourcingową

Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, członek zarządu i dyrektor działu BPO w Meritoros wyjaśnia: "Najlepsze rezultaty osiągamy, gdy outsourcing pojedynczych procesów księgowych staje się uzupełnieniem pracy wewnętrznego działu. Główny księgowy firmy zachowuje kontrolę nad całością finansów, a jednocześnie zyskuje wsparcie w najbardziej czasochłonnych zadaniach."

Dla kogo outsourcing pojedynczych procesów księgowych?

Outsourcing wybranych procesów księgowych sprawdza się szczególnie dobrze w:

• Firmach o dużej liczbie powtarzalnych transakcji (np. handel detaliczny, e-commerce, produkcja),

• Organizacjach, które chcą zoptymalizować pracę istniejącego działu księgowego,

• Firmach rozwijających się, gdzie zespół księgowy nie nadąża za rosnącą liczbą dokumentów.



Podsumowanie



Porównanie kosztów i korzyści jednoznacznie wskazuje, że outsourcing pojedynczych procesów księgowych może przynieść przedsiębiorstwom znaczące oszczędności finansowe przy jednoczesnym odciążeniu wewnętrznego działu księgowego. Jak podsumowuje Agnieszka Tomczyk-Pieniądz z Meritoros: "Outsourcing wybranych procesów księgowych to strategiczne uzupełnienie wewnętrznego działu, które łączy oszczędności finansowe z podniesieniem efektywności."