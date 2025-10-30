REKLAMA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC księgowych nie chroni przed skutkami błędów w deklaracjach podatkowych. Całkowita ochrona dopiero po wykupieniu rozszerzonej polisy

Obowiązkowe ubezpieczenie OC księgowych nie chroni przed skutkami błędów w deklaracjach podatkowych. Całkowita ochrona dopiero po wykupieniu rozszerzonej polisy

30 października 2025, 13:11
księgowość, księgowa, biuro rachunkowe
Obowiązkowe ubezpieczenie OC księgowych nie obejmuje skutków błędów w deklaracjach podatkowych. Księgowy jest chroniony dopiero, gdy wykupi rozszerzoną polisę OC
Shutterstock

Księgowi w biurach rachunkowych mają coraz mniej czasu na złożenie deklaracji podatkowych swoich klientów – termin składania m.in. PIT-36, PIT-37 i PIT-28 mija 30 kwietnia. Pod presją czasu księgowym zdarzają się pomyłki, np. błędne rozliczenie ulg, nieuwzględnienie wszystkich przychodów czy pomyłki w zaliczkach na podatek. W jednej z takich spraw nieprawidłowe wykazanie zaliczek w PIT-36L zakończyło się naliczonymi przez Urząd Skarbowy odsetkami w wysokości ponad 7000 zł. Obowiązkowe ubezpieczenie OC księgowych nie obejmuje błędów w deklaracjach podatkowych – ochronę zapewnia dopiero wykupienie rozszerzonej polisy.

Kończy się sezon PIT-owy, nietrudno o błędy w deklaracjach

Kwiecień w księgowości upływa pod znakiem składania rocznych zeznań podatkowych, takich jak PIT-28, PIT-37, PIT-36 czy PIT-38. Deklaracje muszą trafić do urzędów skarbowych do 30 kwietnia. Biura rachunkowe i działy księgowe mają w tym okresie dużo zadań i pracują pod presją czasu – w takich warunkach nietrudno o kosztowne błędy. Nawet drobne pomyłki mogą skutkować liczonymi w tysiącach złotych roszczeniami od klientów, którzy nie zamierzają z własnej kieszeni pokrywać np. odsetek za zwłokę.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC księgowych nie obejmuje błędów w deklaracjach podatkowych

- Przepisy nakładają na księgowych obowiązek posiadania polisy OC w limicie do 10 000 euro. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów jej zakres obejmuje tylko błędy w prowadzeniu pełnych ksiąg rachunkowych. Tymczasem większość szkód dotyczy błędów w prowadzeniu uproszczonej księgowości i składania deklaracji podatkowych. Dlatego księgowi wykupują dobrowolną, rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową, bo tylko wtedy polisa OC rzeczywiście odpowiada charakterowi i realiom ich zawodowej działalności – mówi Rajmund Rusiecki, Prezes Zarządu w Leadenhall Insurance.

Dlaczego warto wykupić rozszerzoną polisę OC

Eksperci Leadenhall podają kilka przykładów szkód związanych z błędami w deklaracjach podatkowych, które księgowi likwidowali w ramach ubezpieczenia OC.

Ponad 7000 zł odsetek po nieprawidłowo wykazanych zaliczkach

W deklaracjach PIT-36L księgowy wykazał wszystkie zaliczki na podatek dochodowy jako opłacone, podczas gdy brakowało wpłat za trzy miesiące (czerwiec, sierpień i listopad). Spowodowało to zaległości podatkowe u dwóch wspólników firmy i naliczenie odsetek w łącznej wysokości 7074 zł – tę kwotę pokryła wypłata z polisy.

Upomnienie na prawie 5000 zł za brak informacji o zaliczce

Księgowy nie poinformował klienta o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (PIT-36L), co uniemożliwiło terminowe opłacenie należności. W rezultacie skarbówka naliczyła odsetki za zwłokę oraz koszty przesłanego upomnienia – łącznie 4837 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawie 1500 zł za błędne odliczenie ulgi

Księgowy nieprawidłowo odliczył ulgę termomodernizacyjną przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej. Doprowadziło to do zaniżenia należnego do zapłaty podatku dochodowego i powstanie zaległości podatkowej. W efekcie klient musiał dopłacić odsetki za zwłokę w kwocie 1437 zł.

Ponad 5000 zł za zaniżenie podstawy opodatkowania

Księgowy popełnił błąd polegający na zaniżeniu podstawy opodatkowania poprzez niewykazanie wszystkich przychodów klienta za 2021 rok. W ten sposób powstała zaległość podatkowa w wysokości 12 912 zł, a klient musiał dodatkowo zapłacić odsetki w kwocie 5113 zł.

Większość zgłaszanych nam szkód, które mają związek z rocznymi deklaracjami, dotyczy roszczeń po powstaniu zaległości podatkowych. Sprawy dotyczą najczęściej odsetek o wartości kilku tysięcy złotych, ale zdarzają się też roszczenia na o wiele większe kwoty czy kumulacja roszczeń od kilku klientów. Ubezpieczenie pokrywa je tylko wtedy, gdy księgowi korzystają z rozszerzonej polisy. Ich świadomość ubezpieczeniowa jest jednak wysoka, bo zdecydowana większość ubezpieczeń zawiera dobrowolne elementy ochrony. Średnia suma gwarancyjna w polisach OC księgowych sięga blisko 200 000 zł. To również pokazuje, że rynek widzi potrzebę rozbudowy obowiązkowego OC – wyjaśnia Rajmund Rusiecki z Leadenhall Insurance.

Czym jest ubezpieczenie OC dla księgowych?

Obowiązkowa część ubezpieczenia OC obejmuje błędy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych – zakres ochrony opisuje rozporządzenie Ministra Finansów z 2014 roku. Polisa może być rozbudowana o dodatkowe kategorie, takie jak odpowiedzialność za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, kadrowo-płacowych czy z ZUS. Polisa zapewnia też ochronę związaną z naruszeniem tajemnicy zawodowej, zasad RODO czy utratą dokumentów. Sumy gwarancyjne w dostępnych na polskim rynku ubezpieczeniach pozwalają księgowym chronić się na wypadek nawet milionowych roszczeń.

Na przykład maksymalna suma w naszej polisie OC wynosi 5 mln zł. Ubezpieczenie zapewnia finansowe wsparcie w przypadku roszczenia za nieprawidłowo wykonaną usługę księgową. Ale poprawia też komfort działania, bo pozwala księgowym pracować ze świadomością, że nawet bardzo kosztowny błąd nie będzie miał bolesnych skutków finansowych i nie zachwieje ich biznesem – podsumowuje Rajmund Rusiecki z Leadenhall Insurance.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
