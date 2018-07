Wyższe zasiłki od 1 listopada 2018 r.

W poniedziałek 9 lipca ruszają spotkania wojewódzkie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rano minister Rafalska wzięła udział w konferencji w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie).

Rafalska przypomniała, że jednym z elementów systemu będą programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami finansowane z funduszu solidarnościowego. Dodała, że od stycznia 2019 r. na ten fundusz odprowadzane będą pieniądze z Funduszu Pracy. Minister mówiła też o zasiłkach.

"Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, który wynosił do tej pory 163 zł. On wzrośnie do 184,42 zł, a więc będzie to wzrost o 31,42 zł" - powiedziała. "Dlaczego zwracam uwagę na zasiłek, którego kwota nie jest może taka bardzo wysoka, jak się komuś będzie wydało? Otóż dlatego, że ten zasiłek nie był waloryzowany, nie był podnoszony przez 12 lat" - dodała.

"Przez 12 lat był niepodnoszony, w związku z tym zasiłek pielęgnacyjny, który otrzymywały osoby niepełnosprawne, był różny od świadczenia pielęgnacyjnego, które wypłacał ZUS, które było corocznie waloryzowane. My próbujemy tę różnicę zniwelować. Chcemy to zrobić w dwóch krokach i ten pierwszy krok będzie 1 listopada tego roku. W następnym roku będzie kolejny wzrost. Łącznie w ciągu dwóch lat ten zasiłek wzrośnie o ponad 62 zł" - poinformowała Rafalska.

Szefowa MRPiPS mówiła też o innych zasiłkach. "Wzrośnie w nowym okresie zasiłkowym, a więc od 1 listopada tego roku, specjalny zasiłek opiekuńczy o 100 zł (...). Wzrośnie też zasiłek dla opiekuna również o 100 zł. Mamy tu dwa typy zasiłków. Mówimy o tych świadczeniach, które otrzymują opiekunowie zajmujący się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, nie dziećmi niepełnosprawnymi (...). To są te trzy zmiany, które będą obowiązywały w nowym okresie zasiłkowym" - powiedziała. (PAP)

autorki: Danuta Starzyńska-Rosiecka i Elżbieta Bielecka

