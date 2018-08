Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Prawie 40% zwolnień lekarskich jest już elektronicznych (e-ZLA)

Prawie 40% zwolnień lekarskich jest już elektronicznych (e-ZLA)

Coraz więcej zwolnień lekarskich jest wystawianych elektronicznie – w lipcu 2018 r. stanowiły one około 40 proc. wszystkich zwolnień. Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiali zwolnienia tylko w formie elektronicznej. E-ZLA trafia drogą elektroniczną do ZUS-u. Przy wystawianiu zwolnienia większość danych wypełnia się automatycznie, dzięki czemu cały proces trwa poniżej minuty. Z certyfikatu, którym można podpisywać i wysyłać zwolnienia, korzysta już co czwarty uprawniony lekarz.