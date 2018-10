Uproszczenia podatkowe dla MŚP od 2019 roku

Komisja wprowadziła do projektu szereg zmian m.in. językowych, czy redakcyjnych zasugerowanych przez sejmowych legislatorów.

Posłowie nie uwzględnili postulatów przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wskazywali, że planowane ograniczenie szkoleń okresowych BHP pracowników biurowych niektórych firm wpłynie na spadek poziomu bezpieczeństwa np. w przedsiębiorstwach produkcji odzieży, czy handlu i naprawie pojazdów.

Projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym to kolejna – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu - propozycja, która ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom.

Najważniejsze założenia projektu, który przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to: status "małego podatnika” w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł.

Projektowane przepisy zakładają też, że dla 5 mln pracowników nastąpi zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w branżach, które są najmniej wypadkowe; skrócony zostanie - ze 150 do 90 dni - termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Inne ułatwienia to m.in. zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata). A także zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to ma dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

Projektowane przepisy zakładają ponadto ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane - opracowują je samorządy, co jak wskazuje resort rozwoju, utrudnia przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.

Kolejna propozycja zawarta w projekcie to skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy. A także zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

Przewidziano też zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone mają zostać również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

Natomiast zawarte w przepisach rozwiązanie polegające na jednoznacznym określeniu skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki ma pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Inne wybrane rozwiązania to np. skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni czy możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ je/

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym