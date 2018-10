Coraz wiecej podatników przekazuje 1% PIT organizacjom pożytku publicznego

Najwięcej podatników przekazujących 1% podatku mieszka w województwie mazowieckim (2,2 mln osób przekazało prawie 172 mln zł), śląskim (1,8 mln ludzi wpłaciło ponad 93 mln zł) i wielkopolskim (1,4 mln wielkopolan ofiarowało ponad 71,5 mln). Wraz z ewolucją świadomości pomocy zmieniał się też sposób rozliczania, które coraz częściej odbywa się elektronicznie.

Kto i ile zyskał

„Użytkownicy Programu e-pity w 2018 stanowili 9,3% wszystkich podatników przekazujących 1%, a sama aplikacja e-pity pośredniczyła we wpływie 58,9 mln zł, co stanowiło 7,7% wszystkich pieniędzy. Ponadto 90% OPP z Polski pozyskało 1%, dzięki programowi e-pity” - mówi Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji, marketingu i PR z firmy e-file - dostawcy aplikacji e-pity do rozliczeń PIT-ów online.

Spośród 8863 funkcjonujących w kraju OPP, 30 wyróżnia się pod względem kwot otrzymanych z rozliczeń 1% podatku - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (166,3 mln zł), Fundacja dla Niepełnosprawnych „Avalon” (37 mln zł) oraz Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (36,1 mln zł).

„Najbardziej aktywne w pozyskiwaniu środków z 1% były organizacje z województwa mazowieckiego, które ściągnęły 41% przekazów podatników z Polski ogółem, podczas gdy jedynie 23% podatników pochodziło z tego województwa. Również ich efektywność była największa i wyniosła 49% ogółu środków. Podobnie w Wielkopolsce, choć na mniejszą skalę – OPP zgromadziły 33% przekazów, podczas gdy podatnicy z województwa stanowili jedynie 9,4% - analizuje Artur Kaczmarek z e-file. - Jeżeli przyjrzeć się kwotom darowizn za pośrednictwem programu e-pity, to poza województwem mazowieckim (49%), kolejne na liście plasują się województwa wielkopolskie (11%), dolnośląskie (9%), śląskie (7%) oraz małopolskie (6%)” - dodaje.

Jak pomagać lokalnie

Dane wskazują, że prawie połowa zgromadzonych przez OPP środków trafia do silnie promujących się podmiotów rejestrowanych w województwie mazowieckim, zazwyczaj o krajowym zasięgu działania, podczas gdy znaczna część z nich mogłaby być wykorzystywana w regionie podatników, wspierając potrzeby lokalne.

„Mając możliwość decydowania, jak będą spożytkowane przekazane przez nas pieniądze, warto zapoznać się z inicjatywami z najbliższej okolicy i efektywniej wspierać najbardziej potrzebujących z regionu, bo często może to wpływać na nas samych lub naszych bliskich. Aplikacja udostępniona na stronie e-pity pozwala wyszukać organizacje pożytku publicznego działające w danym regionie oraz zweryfikować je pod kątem charakteru działalności. Możemy odnaleźć je kierując się adresem, a w sezonie rozliczeniowym z poziomu wyszukiwarki wesprzeć te wybrane. Narzędzie udostępnia też informacje, ile środków w danym roku trafiło do danej organizacji” - mówi Kaczmarek z e-file.

1% to nie grosze

Dla większości OPP kwota 1% jest podstawową, a czasem jedyną formą finansowania działalności. Jej siłę obrazują wyniki największych beneficjentów uzyskujących milionowe przychody. Pamiętajmy, że przekazując 1% nie tracimy ani złotówki, a jedynie rozdysponowujemy kwotę, która i tak trafiłaby do fiskusa. Warto zatem wybrać potrzebujących świadomie.