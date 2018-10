Wyszukiwarka ulg podatkowych B+R

Podejmując decyzję o wyborze kraju inwestycji badawczo-rozwojowych, należy rozważyć szereg czynników, w tym ofertę zachęt podatkowych na badania i rozwój. Niestety, wiele firm ma trudność w uzyskaniu kluczowych informacji, umożliwiających ogólne zrozumienie i porównanie sytuacji podatkowej w poszczególnych krajach. Zachęty podatkowe są skonstruowane w różny sposób, a ich porównanie wymaga analizy licznych przepisów i interpretacji podatkowych, a także znajomości lokalnej polityki innowacyjnej. Tymczasem, dostępne na rynku badania porównawcze są obszerne, skomplikowane i nie zawierają ustandaryzowanych parametrów, umożliwiających porównanie tych zachęt.

Polecamy: Komplet podatki 2019

reklama reklama

W odpowiedzi na potrzeby rynku, eksperci Ayming przygotowali narzędzie, które pozwala na szybkie zorientowanie się w międzynarodowym krajobrazie zachęt podatkowych na działalność badawczo-rozwojową - „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark”.

Na podstawie znajomości lokalnych zasad opodatkowania działalności B+R i globalnego doświadczenia, eksperci Ayming opracowali metodykę, która umożliwia porównanie zachęt podatkowych dostępnych w 14 krajach: Australii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark” porównuje zachęty w oparciu o dwa kluczowe parametry: wysokość ulgi podatkowej i łatwość uzyskania odliczenia. Jednocześnie przedstawia inne informacje, które są istotne przy wyborze lokalizacji inwestycji B+R, np. okres realizacji odliczenia czy wnikliwość kontroli skarbowych.

Narzędzie „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark” ma ułatwić przedsiębiorstwom zrozumienie międzynarodowej sytuacji podatkowej w obszarze badawczo-rozwojowym i umożliwić bardziej strategiczne podejście do planowania działalności badawczo-rozwojowej. Ma także dać im pewność, że w pełni wykorzystują potencjał, jaki tkwi w zachętach podatkowych oferowanych na całym świecie. To narzędzie będzie przydatne dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Ułatwi podejmowanie decyzji o wyborze miejsca do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, bez konieczności zapoznawania się z setkami stron dokumentów. Pod przystępną wizualną formą kryje się zaawansowana metodyka, która umożliwia standaryzację i bezpośrednie porównanie międzynarodowych danych – wyjaśnia Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Finance & Innovation Performance w Ayming Polska.

W Polsce inwestorzy zagraniczni mają do dyspozycji coraz szerszą ofertę zachęt do lokowania inwestycji B+R. Są to m.in. bezzwrotne dotacje na inwestycje w tworzenie centrów badawczo-rozwojowych i finansowanie prowadzenia działalności B+R czy preferencyjne warunki dla zakładających centra badawczo-rozwojowe lub centra usług wspólnych. Firmy prowadzące działalność B+R w Polsce już od dwóch lat mogą także skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, której wartość sukcesywnie jest zwiększana. Rozliczając rok podatkowy 2018, wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową będą mogły odpisać 100 proc. kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, a jednostki o statusie centrum badawczo-rozwojowego – nawet 150 proc. kosztów. Od 2019 r. ma wejść w życie również tzw. IP Box, który pozwoli na preferencyjne opodatkowanie 5 proc. stawką PIT/CIT dochodów uzyskiwanych z tytułu komercjalizowania praw własności intelektualnej, powstałej w wyniku przeprowadzenia prac B+R.

Naszym celem jest wykorzystanie międzynarodowego know-how i kilkudziesięciu lat doświadczenia na rynkach zagranicznych do dostarczania przedsiębiorstwom i ekonomistom wiarygodnych informacji na temat zachęt podatkowych wspierających rozwój innowacyjności w innych krajach. „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark” to narzędzie zarówno dla polskich przedsiębiorstw planujących międzynarodową ekspansję, jak i dla inwestorów zagranicznych, którzy rozważają Polskę jako miejsce inwestycji B+R. Polska ma coraz więcej do zaoferowania w tym zakresie, a to zwiększa jej szansę na przyciąganie ambitnych projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacji. Perspektywicznie oznaczają one nie tylko napływ innowacji technologicznych, ale też stworzenie kolejnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry – podsumowuje Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarządzający Ayming Polska.

Link do narzędzia online „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark”: https://thebenchmark.ayming.com/