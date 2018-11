E-faktury w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, która ma obowiązywać od 18 kwietnia 2019 r. zakłada, m.in. zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, oszczędność czasu i pieniędzy.

Podczas wtorkowych obrad komisji wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj mówił, że zaproponowane poprawki ocenia "pozytywnie".

Jak wyjaśnił poprawki dotyczą, np. usunięcia zbędnego przepisu "mówiącego o relacjach dwóch ustaw"; korekty błędu językowego, skreślenia zbędnego powtórzenia.

"Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki Senatu" - zakończył wtorkowe posiedzenie przewodniczący komisji gospodarki Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna).

Celem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, jest rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania "papieru", a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Nowe rozwiązania mają umożliwić elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Ustawa przewiduje, że dla przedsiębiorców i jednostek publicznych zostanie uruchomiona specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych, z której będzie można bezpłatnie korzystać przez stronę internetową. Efektem tego rozwiązania ma być wzrost stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

Nowe regulacje wynikają z przepisów UE i wpisują się w realizację rządowego programu od papierowej do cyfrowej Polski.

Zgodnie z unijną dyrektywą faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format, co oznacza, że będzie to faktura ustrukturyzowana. Umożliwi to automatyczne przetwarzanie faktur przez systemy informatyczne, bez potrzeby uczestnictwa pracownika w tym procesie - w przeciwieństwie do faktur w formacie PDF czy papierowych, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego. (PAP)

