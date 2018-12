PIT 11 do US do końca stycznia – połowa firm obawia się, że nie zdąży

Choć aktualnie zajmują nas tematy świąteczne, to nie możemy przy tym zaniedbywać innych obowiązków. Zgodnie ze zmianami w nowym roku termin składania PIT-11 przez pracodawców mija już za nieco ponad miesiąc. Jak pokazuje badanie, firmy nie są na to gotowe.

Zmiany związane z PIT-11 obejmują, m.in. skrócony czas wysyłania dokumentów - do 31.01.2019 i wprowadzony dla wszystkich obowiązek wyłącznie elektronicznej wysyłki. Firma e-file, twórca aplikacji e-pity Płatnika do wystawiania, wysyłania przez pracodawców do Urzędu Skarbowego i dostarczania pracownikom PIT-11 zleciła w grudniu 2018 badanie i zweryfikowała gotowość firm na wdrożenie nowych przepisów.

reklama reklama

Co druga (52%) przebadana firma, zatrudniająca do 9 osób, nie jest gotowa na elektroniczną wysyłkę dokumentów do Urzędu Skarbowego. Warto przy tym pamiętać, że to właśnie małe firmy po raz pierwszy staną przed obowiązkiem przesłania online informacji o dochodach pracowników. Średnie i duże firmy także nie czują się w pełni gotowe. Nieprzygotowanie na tym polu deklaruje 36% respondentów ze średnich (9-49 pracowników) i 18% z dużych firm (50-249 pracowników).

PIT-11 za rok 2018 należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2019 roku. Niewielkie przedsiębiorstwa deklarują, że i to stanowi dla nich problem. Niemal połowa z nich (48%) może nie zdążyć złożyć dokumentów. Wśród średnich firm kłopot z dotrzymaniem terminu może mieć co trzeci ankietowany pracodawca (33%), a wśród dużych co dziesiąty (10%).

„Udostępniając program do elektronicznego wystawiania i wysyłania PIT-11 zaobserwowaliśmy, kiedy pracodawcy przesyłają dokumenty do Urzędu Skarbowego. Niestety, większość z nich zostawia ten obowiązek na ostatnią chwilę. Takie nawyki, tym bardziej w perspektywie nadchodzących zmian, mogą przysporzyć przedsiębiorcom sporo problemów” - mówi Artur Kaczmarek z e-file – twórcy aplikacji e-pity Płatnika.

Z badania wynika, że niemal co trzeci respondent (28%) nie orientuje się w nadchodzących zmianach. 44% deklaruje powierzchowną wiedzę, a jedynie 28% jest doskonale poinformowanych. Zauważalna jest zależność między liczbą pracowników, a stanem wiedzy pracodawców. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych rośnie odsetek osób deklarujących dobry poziom wiedzy na temat zmian.

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Przygotowane przez e-file badanie dostarcza alarmujących wniosków – znaczna część firm nie jest gotowa zmierzyć się z nadchodzącymi zmianami dotyczącymi PIT-11, a więc ryzykuje karę grzywny. Co więcej, nie ma możliwości, by PIT-u w ogóle nie złożyć. Jest to ustawowy obowiązek pracodawcy i Urząd Skarbowy ostatecznie zawsze się o niego upomni.

Badanie zrealizowane na zlecenie e-file w grudniu 2018 przez SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 506 ankiet.

Źródło: e-file

Podatki 2019