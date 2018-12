Więcej uprawnień dla organów KAS od 2019 roku

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2018 r. (poz. 2354).

Większość przepisów wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji a więc 2 stycznia 2019 roku.

Uprawnienia organów KAS - zmiany od 2019 roku

Zasadniczym celem tej ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.) zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany te mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej (zwanej dalej „KAS") oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Zmiany te dotyczą między innymi:

1) poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS:

a) poszerzenia zakresu pozyskiwanych danych, w tym:

przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do występowania o informację do instytucji finansowych również w toku czynności analitycznych prowadzonych poza procedurami kontrolnymi,

poszerzenia zakresu informacji przekazywanych na podstawie art. 49 ustawy o KAS o informacje dotyczące strony postępowania,

b) przyznania kompetencji do wystąpienia z żądaniem o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego i strony, o których mowa w art. 48 ust. 1 - 6 ustawy o KAS, naczelnikowi urzędu skarbowego (w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym) oraz Szefowi KAS (w toku postępowania podatkowego),

c) poszerzenia kręgu osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych,

d) doprecyzowania przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS (przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych),

2) zasad finasowania KAS – ustawa przewiduje utrzymanie finasowania KAS z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych w miejsce - przewidywanego od 2019 r. (w myśl obowiązujących przepisów) - wyodrębnienia samodzielnej części budżetowej z Szefem KAS jako jej dysponentem,

3) zasad nadzoru ministra właściwego do spraw finansów publicznych nad KAS,

4) poszerzenia katalogu zadań KAS, w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego,

5) modyfikacji przepisów regulujących kontrolę celno-skarbową polegających na wzmocnieniu pozycji organów i funkcjonariuszy celno-skarbowych w stosunku do podmiotu kontrolowanego, w szczególności:

a) poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego,

b) wprowadzenia instytucji zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji (zawiadomienia kończącego kontrolę),

c) poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w oparciu o stałe upoważnienie:

na drogach publicznych poprzez przyjęcie możliwości dokonania takiej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w zakresie posiadania, produkcji i dystrybucji automatów do gier,

w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,

w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych,

w zakresie parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego,

d) rozszerzenia katalogu kontroli, z których nie sporządza się wyniku kontroli,

e) umożliwienia przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraciła status podatnika oraz wobec byłych wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w przypadku rozwiązania tych spółek w trakcie kontroli,

f) zapewnienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji,

g) poszerzenia definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru,

6) przepisów dotyczących audytu i czynności audytowych, w tym:

a) podziału zadań w zakresie audytu dotyczącego środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pomiędzy Szefa KAS, a dyrektorów izb administracji skarbowej,

b) wyodrębnienia audytu środków stanowiących współfinansowanie krajowe funduszy, programów i projektów realizowanych ze środków unijnych,

c) dodania audytu prawidłowości uiszczania innych należności publicznoprawnych niż należności podatkowe,

d) poszerzenia audytu o ocenę celowości i zgodności z prawem,

e) zawarcia w ustawie o KAS dotychczasowych przepisów rozporządzenia dotyczącego oceny wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na cele specjalne,

f) rozszerzenia zakresu czynności audytowych o weryfikację realizacji przez podmioty telekomunikacyjne i dostawców usług finansowych obowiązków nałożonych ustawą o grach hazardowych;

7) zasad służby w Służbie Celno-Skarbowej, w tym:

a) modyfikacji zasad ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego,

b) modyfikacji przepisów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego do służby,

c) rozszerzenia możliwości awansu na wyższy stopień służbowy z pominięciem wymaganego okresu pełnienia służby,

d) modyfikacji uprawnień funkcjonariuszy oddelegowanych,

e) nałożenia na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę,

f) zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Pozostałe zmiany, przepisy przejściowe, termin wejścia w życie

Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie dotyczącym 20 innych ustaw. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z przyjęcia zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i dotyczących realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej.

W zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących ustawa stanowi m. in., że do audytów prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i niezakończonych do dnia wejścia w życie zmienianych regulacji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji: