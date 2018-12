Opodatkowanie VAT handlu elektronicznego w UE - zmiany od 2021 roku

Inicjatywa Komisji Europejskiej jest lementem reakcji UE na oszustwa w zakresie VAT oraz służą poprawie poboru VAT od sprzedaży przez internet. Mają one pomóc państwom członkowskim odzyskać 5 mld euro przychodów podatkowych rocznie od sprzedaży przez internet. Wartość ta do 2020 r. wzrośnie do 7 mld euro.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: W 2021 r. UE wprowadza nowy system podatku VAT, aby ułatwić przedsiębiorstwom sprzedaż towarów przez internet, a państwom członkowskim odzyskanie utraconych dochodów z podatku VAT. Proponowane dzisiaj przepisy pomogą przedsiębiorcom rozwijać sprzedaż, a oszuści i firmy, które uchylają się przed zobowiązaniami, przestaną stanowić nieuczciwą konkurencję. Ważną rolę do odegrania mają przy tym internetowe platformy handlowe.

Strona internetowa DG TAXUD na temat VAT w handlu elektronicznym, akty prawne

Nowy system VAT dla sprzedawców internetowych

Dzięki zaproponowanym 11 grudnia 2018 r. przepisom wykonawczym nowy system VAT dla przedsiębiorców sprzedających przez internet będzie gotowy zaraz po wejściu w życie nowych ram prawnych w 2021 r. Przedstawiono nowe elementy składowe systemu, które będą niezbędne, aby firmy internetowe mogły w pełni korzystać z jednolitego rynku UE.

Dzięki elektronicznemu portalowi będącemu „punktem kompleksowej obsługi” przedsiębiorcy sprzedający towary przez internet będą mogli załatwić formalności związane z VAT w UE za pośrednictwem przystępnego portalu internetowego, w swoim własnym języku.

W przeciwnym razie rejestracja na potrzeby podatku VAT byłaby konieczna w każdym z państw członkowskich UE, w którym prowadzona jest sprzedaż, co jest uważane za jedną z największych barier dla małych firm prowadzących transgraniczną działalność handlową. W przypadku dostawców usług elektronicznych system funkcjonuje już od 2015 r. i działa bardzo dobrze.

VAT 2019

Niezależni sprzedawcy korzystający z internetowych platform handlowych też muszą płacić VAT

Od 2021 r. duże internetowe platformy handlowe będą musiały dopilnować, aby VAT był również pobierany w sytuacji, gdy firmy spoza UE sprzedają za ich pośrednictwem towary konsumentom w UE. W ogłoszonych dziś przepisach wyjaśniono, w jakich przypadkach uznaje się, że platformy ułatwiają taką sprzedaż między użytkownikami. Wyszczególniono, jakie dane muszą być przechowywane przez platformy handlowe przy sprzedaży przez ich interfejs. Internetowe platformy handlowe będą ponosić odpowiedzialność za nieuiszczenie VAT-u, organy podatkowe będą więc mogły domagać się zwrotu podatku, jeżeli sprzedawcy spoza UE nie dopełnią swoich obowiązków.

W nowych przepisach przewidziano w szczególności, że prawidłowy VAT będzie naliczany w przypadku towarów z magazynów w UE, nawet jeżeli teoretycznie są one sprzedawane konsumentom przez firmy spoza UE. W obecnej sytuacji państwa członkowskie mają trudności w odzyskaniu VAT-u z tego rodzaju sprzedaży.

Nowe przepisy techniczne zostały opracowane w porozumieniu z samymi platformami internetowymi i z organami państw członkowskich. Ich uzupełnieniem są uproszczenia w zakresie VAT-u, które ograniczają niepotrzebne obciążenia dla platform handlowych, tak aby mogły one skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Dalsze działania

Proponowane przepisy wykonawcze zostaną teraz przesłane do zatwierdzenia państwom członkowskim w Radzie oraz do zaopiniowania Parlamentowi Europejskiemu. Komisja wzywa do szybkiego porozumienia w 2019 r., aby zapewnić przedsiębiorcom płynne przejście na nowy system VAT w handlu elektronicznym w 2021 r.

Kontekst

Przedłożone 11 grudnia 2018 r. rozporządzenia wykonawcze to szczegółowe przepisy niezbędne do sprawnego wdrożenia przez państwa członkowskie nowego systemu podatku VAT w handlu elektronicznym, uzgodnionego w grudniu 2017 r. i mającego wejść w życie w styczniu 2021 r.

Przepisy te są kontynuacją propozycji Komisji dotyczących gruntownej reformy unijnego systemu VAT, przedstawionych w październiku 2017 r., oraz planu działania w sprawie VAT w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT, przedstawionego w kwietniu 2016 r.

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa na europejskim jednolitym rynku ważną rolę. VAT jest ważnym i stale rosnącym źródłem dochodów w UE – w 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła ponad bilion euro, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT.