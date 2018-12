Wigilia 2018 dniem wolnym w urzędach skarbowych, w Sylwestra krótsze godziny pracy

Wigilia w 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy były otwarte w sobotę 15 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

- centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),

- terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy. Tym niemniej wiele samorządów również odpracowało tegoroczną Wigilię w inny dzień lub odbierze w Wigilię dzień wolny za 6 stycznia 2018 r. (święto Trzech Króli), który wypadł w sobotę.

24 grudnia 2018 r. nie będzie także czynna Krajowa Informacja Skarbowa wraz z delegaturami. Natomiast 31 grudnia 2018 r. pracownicy infolinii KIS będą udzielać informacji telefonicznych w godzinach od 7.00 do 13.00.

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach poinformował, że 24 grudnia 2018 r. Oddziały Celne realizują zadania zgodnie z ustalonymi godzinami urzędowania.

Krócej w Sylwestra 2018

Niektóre izby administracji skarbowej poinformowały o krótszych godzinach pracy podległych urzędów w dniu 31 grudnia 2018 r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie poinformował, że 31 grudnia 2018 r. urzędy skarbowe na terenie województwa lubelskiego będą pracowały do godziny 15.15. Jednocześnie Dyrektor IAS w Lublinie ustalił, w zamian za 31 grudnia 2018 r., dzień 3 stycznia 2019 r. dniem o wydłużonym czasie pracy w urzędach skarbowych do godziny 18.00

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie poinformował, że z uwagi na Sylwester wypadający w br. w poniedziałek urzędy skarbowe woj. podkarpackiego otwarte będą do godz. 15.30. Z uwagi na powyższe Dyrektor tut. Izby informuje, że odpowiednio w dniu 27 grudnia 2018 r. oraz 2 stycznia 2019 r. urzędy skarbowe woj. podkarpackiego będą otwarte dłużej tj. w godzinach 7.30 – 18.00.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze poinformował, że w poniedziałek 31 grudnia 2018 r. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i urzędy skarbowe w województwie lubuskim będą czynne do godziny 16:00, natomiast sale obsługi podatników w urzędach skarbowych będą otwarte do godziny 14:30.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu poinformował, że w urzędach skarbowych województwa dolnośląskiego wyznacza się następujące godziny urzędowania (obsługi klienta):

- w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – od 7.30 do 15.30;

- w dniu 3 stycznia 2019 r. (czwartek) – od 7.30 do 18.00.

W tych dniach Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu pracuje w stałych godzinach pracy.