Coraz mniej indywidualnych interpretacji podatkowych

Z danych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w ostatnich 3 latach zmniejsza się liczba interpretacji podatkowych, wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W latach 2011-2013 wydawano po ok. 36 tys. indywidualnych interpretacji podatkowych rocznie (wcześniej w 2010 r. – prawie 31 tys., w 2009 r. – 28,2 tys., w 2008 r. – 24,2 tys.) . W latach 2014-2015 r. wydawano rocznie prawie 38 tys. tych interpretacji, w 2016 r. już tylko 33,6 tys., a w 2017 r. jedynie 25,7 tys.

W 2018 r. (od stycznia do końca października) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydał tylko 19,5 tys. indywidualnych interpretacji.

O przyczyny tego spadku liczby wydawanych interpretacji w ostatnich latach, a w szczególności o liczbę i przyczyny odmów wydania interpretacji podatkowych zapytał Ministra Finansów wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka w trybie interpelacji poselskiej.

Minister Finansów (w jego imieniu odpowiedzi udzielił 4 stycznia 2019 r. podsekretarz stanu Paweł Cybulski) zauważył, że interpretacje indywidualne są wydawane na wniosek podatników lub płatników. Zatem liczba wydanych interpretacji indywidualnych zależy przede wszystkim od samych zainteresowanych. Zmniejszanie się liczby wniosków o wydanie interpretacji może wynikać z szeregu czynników. Zdaniem Ministra niewątpliwie dokonane niedawno zmiany legislacyjne, których celem było ograniczenie możliwości nadużywania interpretacji w celu zabezpieczania agresywnych optymalizacji podatkowych, również miały na to wpływ.

Minister Finansów poinformował, że łączna liczba wydanych postanowień odmawiających wydania indywidualnej interpretacji podatkowej (tj. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, postanowień o umorzeniu postępowania, postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, postanowień wydawanych w związku z art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, postanowień wydanych na podstawie art. 14b § 5a Ordynacji podatkowej o zastosowaniu interpretacji ogólnej) wyniosła:

w 2015 r. – 7.165 postanowień,

w 2016 r. – 8.633 postanowień,

w 2017 r. – 7.080 postanowień,

w 2018 r. (stan na 30 listopada 2018 r.) – 6.002 postanowień.

Minister udzielił też informacji odnośnie średniego czasu oczekiwania na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, stosownie do art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Natomiast w praktyce średni czas oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej (tj. średni czas od dnia wpływu wniosku do organu do dnia wydania interpretacji) wynosił:

w 2017 r. – ok. 54 dni,

w 2018 r. (stan na 30 listopada 2018 r.) – ok. 51 dni.

W latach wcześniejszych nie były prowadzone takie statystyki. Wskazać jednak należy, że w 2015 r. ok. 45% interpretacji wydawanych było do 2 miesięcy od daty wpływu wniosków, a w roku 2016 r. − 65%.

Minister Finansów uznaje, że ograniczenie liczby wydawanych interpretacji może być zjawiskiem korzystnym dla samych podatników. Jego zdaniem ogromna i narastająca z roku na rok (a mierzona już setkami tysięcy) liczba wydanych interpretacji indywidualnych nie sprzyja przecież jasności i pewności prawa z punktu widzenia przeciętnego podatnika szukającego informacji o swojej sytuacji podatkowej.

Minister Finansów zamierza ponadto istotnie zwiększyć częstotliwość wydawania i liczbę wydanych interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych. Jego zdaniem pozwoli to na zwiększenie jasności i pewności prawa podatkowego dla podatników, co równocześnie może doprowadzić do dalszego zmniejszenia liczby wydawanych interpretacji indywidualnych.