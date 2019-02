W nowej matrycy VAT pączki z jedną stawką - 5 proc.

W nowej matrycy VAT pączki będą objęte jedną stawką tego podatku - 5 proc. - wynika z informacji zamieszczonej w czwartek (28 lutego) na Twitterze Ministerstwa Finansów.

"Na pączki obecnie obowiązują trzy stawki #VAT - 5, 8 i 23 proc.. Wg założeń #nowamatrycaVAT pączki będą objęte jedną, najniższą 5 proc. stawką #VAT z korzyścią dla przedsiębiorców i konsumentów. #3P" - napisał resort finansów.

Specjaliści zwracają uwagę na różne stawki VAT na pączki przy okazji "tłustego czwartku". "Skomplikowane podziały towarów i niejasności w klasyfikowaniu ich do odpowiednich stawek to znak rozpoznawczy polskiego systemu podatkowego" – uważa ekspert podatkowy Pracodawców RP Łukasz Czucharski.

"To znamienne, że od lat z okazji tłustego czwartku cała Polska śmieje się z trzech różnych stawek VAT na pączki, a mimo to system nie ulega zmianie. Na co dzień bowiem właściwe stosowanie prawa podatkowego w Polsce przyprawia przedsiębiorców o ból głowy i przynosi im wiele kłopotu" – dodaje Czucharski.

Zdaniem ekspertki podatkowo-kadrowej w firmie księgowej inFakt Anety Sochy-Jaworskiej przykład pączków pokazuje, jak skomplikowany jest polski system naliczania podatku VAT. Według niej fiskus od dłuższego czasu nie jest w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak poprawnie opodatkować ten wyrób. Co istotne, to na sprzedawcy ciąży obowiązek dobrania odpowiedniej stawki.

"W obecnym stanie prawnym pączek może być opodatkowany według jednej z trzech stawek VAT: 5 proc., 8 proc. lub 23 proc. Rozbieżność, jaka się pojawia, spowodowana jest tym, czy pączek będzie traktowany jako pieczywo czy jako wyrób ciastkarski i jaki będzie jego termin przydatności do spożycia" - wyjaśniła.

Tym samym pączek będzie opodatkowany według stawki 5 proc., jeśli zostanie zaklasyfikowany jako pieczywo (pączki dietetyczne), a jego termin przydatności do spożycia nie przekroczy 14 dni. Jeśli zostanie sprzedany po tym terminie, to należy zastosować stawkę VAT 23 proc.

Z kolei pączki tradycyjne są traktowane jako wyroby ciastkarskie przeznaczone do spożycia w ciągu 14 dni. W tej sytuacji stawka podatku wynosi 8 proc. Po upłynięciu tego terminu sprzedawcę obowiązuje stawka 23 proc. Przepisy powodują więc, że im pączek starszy, tym jest droższy.

"Możliwe, że w 2020 r. ustawodawca wprowadzi zmiany i każdy pączek zostanie opodatkowany stawką 5 proc. Stanie się tak, jeśli zostanie wprowadzona matryca VAT, która ma zrównać stawki podatku od towarów i usług w wielu obszarach" - zauważa Socha-Jaworska. (PAP)

autor: Marcin Musiał

