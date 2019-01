Nadchodzi rewolucja w stawkach VAT

Przepisy projektu można pogrupować w następujące bloki tematyczne:

I. nowa matryca stawek VAT;

II. zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników;

III. wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS);

IV. zmiany w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności;

V. przepisy o charakterze technicznym, polegające na „przełożeniu" obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie symbole CN (kody, podpozycje, pozycje lub działy) lub symbole PKWiU 2015 bez zmiany zakresu odpowiednich regulacji.

Nowa matryca stawek VAT

Przygotowany projekt zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu opartego na 3 filarach: prostota - przejrzystość - przyjazność stosowania.

Planuje się osiągnąć zakładany cel poprzez zbudowanie matrycy stawek podatku VAT opartej na założeniu przyjęcia jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych - w miarę możliwości i przy racjonalności systemu - działów CN.

Efektem proponowanego rozwiązania będzie obniżenie stawek podatku na niektóre towary, m.in:

owoce tropikalne i cytrusowe, wybrane orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) (dział CN 08 - Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów) objęte zostaną - tak jak pozostałe owoce - stawką 5%, co wynika z jednakowego traktowania wszystkich owoców i warzyw (i określonych z nich produktów - np. owoce i warzywa suszone, zamrożone, skórki z owoców itd.).

objęte zostaną - tak jak pozostałe owoce - stawką 5%, co wynika z jednakowego traktowania wszystkich owoców i warzyw (i określonych z nich produktów - np. owoce i warzywa suszone, zamrożone, skórki z owoców itd.). pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami, proponuje się objąć stawką 5% - dla wszystkich produktów objętych działem 19 CN - Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.

- dla wszystkich produktów objętych działem - Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze. zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna - w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego objęte będą opodatkowane według stawki w wysokości 5% - co jest następstwem objęcia tą stawką większości kategorii podstawowych produktów spożywczych.

- w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego objęte będą opodatkowane według stawki w wysokości - co jest następstwem objęcia tą stawką większości kategorii podstawowych produktów spożywczych. musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) - będą objęte zakresem stawki 8% - tak jak pozostałe przyprawy (klasyfikowane zasadniczo CN 09).

Co istotne projekt zakłada także podwyższenie stawek podatku VAT dla następujących produktów:

niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma) - z 5% na 8%. W tym wypadku zmiana także wpłynie na aktualność wspomnianej interpretacji indywidualnej .

(np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma) - . soki z owoców i warzyw inne niż tzw. 100% - z 5% na 23% . Obecnie objęte stawką obniżoną 5% są soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne oraz napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

. Obecnie objęte stawką obniżoną 5% są soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne oraz napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty - z 5% na 23%.

(m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty - z 5% na 23%. lód - używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych - z 8% na 23%.

Wprowadzenie wiążącej informacji skarbowej (WIS)

Zgodnie z projektowanym przepisami WIS będzie decyzją wydawaną przez wyznaczonego do tego zadania (na podstawie rozporządzenia wykonawczego) dyrektora izby administracji skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. WIS może być wykorzystana przez podatnika również na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej - art. 41a ust. 1 ustawy o VAT.

O wydanie WIS będzie mógł wystąpić podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT), który np. dokonuje (lub planuje dokonać) krajowej dostawy towarów, importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również zobowiązany do rozliczenia podatku podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce.

Otrzymana przez podatnika WIS będzie zawierała: opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem, klasyfikację tego towaru według CN albo tej usługi według PKWiU (odpowiednio do działu, grupy, klasy itd.) oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT - art. – 41a ust. 1 ustawy o VAT.

O wydanie WIS będzie można wystąpić już w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r., mimo iż będą one miały zastosowanie dopiero od 2020 r. (bowiem wtedy zacznie co do zasady obowiązywać nowa matryca stawek VAT).

Trzeba przy tym pamiętać, że już od 1 kwietnia 2019 r. zmienią się stawki dla niektórych towarów, np. książki, broszury ulotki itp. (CN 4901) czy książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903).

Źródło: Accreo