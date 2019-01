Wyższa stawka VAT na napoje i nektary owocowe

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan negatywnie ocenia propozycję podwyższenia z 5% do 23% stawki VAT na napoje bezalkoholowe - niegazowane, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20%.

Zdaniem pracodawców wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje i nektary owocowe spowoduje:

a) Zmianę struktury spożycia nektarów i napojów z owoców i warzyw poprzez zmniejszenie ich udziału o 30-50% na rzecz tańszych napojów, w szczególności gazowanych, o niższej wartości odżywczej. W krajach europejskich dominuje spożycie napojów bezalkoholowych gazowanych, które jest znacznie wyższe niż spożycie tego typu napojów w Polsce, gdzie wynosi ok. 58% ogólnego spożycia napojów, podczas gdy w Niemczech ok. 73%, w Wielkiej Brytanii ok. 75%, w Czechach ok. 81%, a w Belgii ok. 79% (źródło: Canadean, dane dot. 2017 r.).

b) Obniżenie jakości oferowanych na polskim rynku napojów poprzez zmniejszenie zawartości soku do poziomu porównywalnego ze średnią europejską, tj. z poziomu co najmniej 20% do ok. 10%, a więc zmniejszenie tej zawartości o ok. 50%, a tym samym wyeliminowanie z tych produktów cennych składników spożywczych (błonnik, naturalne witaminy i minerały). Nieopłacalna stanie się także produkcja tradycyjnych i cennych produktów, takich jak nektar z czarnych porzeczek, nektar z aronii. Z owoców tych, z uwagi na wysoką kwasowość, nie można wyprodukować soku 100% bez dodatku cukru.

c) Ograniczenie zapotrzebowania przemysłu na owoce i warzywa z polskich upraw do produkcji nektarów i napojów owocowych o ok. 75%. Według aktualnych danych ilość skupywanych owoców i warzyw, spadnie o ok. 190.000 ton, z czego 123.500 ton przypadnie na jabłka.

d) Wzmocnienie trendu wprowadzania napojów o obniżonej zawartości soku ze sztucznymi dodatkami i zatrzymanie trendu prozdrowotnego polegającego na podnoszeniu przez producentów w ostatnich latach zawartości soku w napojach, co pozwala na obniżanie dodatku cukru, celem wykonania zaleceń Unii Europejskiej i krajowych w zakresie poprawy jakości żywności i walki z otyłością. Tego typu innowacyjne działanie, w kontekście podniesienia stawki VAT, stanie się dla polskich producentów całkowicie nieopłacalne.

e) Zahamowanie działalności innowacyjnej w zakresie poszukiwania składników i receptur dla napojów opartych o naturalne, bardzo wartościowe produkty o obniżonej kaloryczności, jak np. warzywa, zioła i inne surowce roślinne. Takie surowce są dużo droższe i dodatkowe zwiększenie ich ceny w wyniku podwyższenia VAT może być znaczącą barierą dla producentów.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan proponuje odstąpienie od podwyższenia stawki VAT na napoje owocowe z zawartością soku owocowego lub warzywnego co najmniej 20%.

