Konsekwencje podwyższenia stawki VAT na leki weterynaryjne

Branża walczy o zmianę projektu

Biorąc pod uwagę, że rynek leków weterynaryjnych szacowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET na około 1 mld złotych rocznie, branża farmaceutyczna w wyniku podwyżki VAT odnotuje wzrost o około 150 mln złotych.

Nie dziwi zatem oburzenie branży zajmującej się produkcją zwierzęcą. Wzrost stawki VAT spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania zwierząt, które przecież też wymagają leczenia i opieki weterynaryjnej. W konsekwencji nastąpi wzrost cen produktów mięsnych oraz nabiału, co uderzy w konsumentów.

To oznacza także podwójne uderzenie w właścicieli zwierząt jedzących mięso. Nie dość, że zapłacą więcej za leczenie i profilaktykę swojego pupila, to jeszcze wzrosną koszty ich utrzymania.

Gminy mogą też odczuć problem

Oprócz właścicieli zwierząt, ogrodów zoologicznych, hodowców i firm zajmujących się produkcją zwierzęcą problem odczują także gminy. Do zadań własnych gminy należy bowiem zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, które wiąże się z obowiązkiem zapewnienia im miejsca w schronisku (wyjątek stanowią sytuacje stwarzania poważnego zagrożenia przez dane zwierzę).

Wzrost ceny leków weterynaryjnych oznacza, że schroniska najczęściej prowadzone przez fundacje lub firmy wygrywające przetarg, będą musiały przeznaczyć wyższe sumy na leczenie swoich podopiecznych. Docelowo może okazać się, że część z tych podmiotów zechce renegocjować warunki lub w kolejnych przetargach poda gminie wyższą cenę sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ostatecznie za wzrost cen zapłacą więc mieszkańcy i osoby wspierające charytatywnie jednostki opiekujące się bezdomnymi zwierzętami.

Deklaracja Wiceministra Finansów

Już od kilku dni do polityków płyną prośby ze strony różnych środowisk o zmianę projektu. Na portalu petycjeonline.com pojawiła się możliwość poparcia petycji przeciwko proponowanym zmianom, a media społecznościowe pełne są wpisów zachęcających do sprzeciwiania się projektowi ustawy zmieniającej VAT. Należy podkreślić, że problem dotyczy tak właściwie wszystkich obywateli, ponieważ pośrednio wzrost kosztów przełoży się na ceny żywności czy opieki nad zwierzętami domowymi. To poruszenie społeczne prawdopodobnie skłoniło wiceministra finansów Filip Świtała do deklaracji w rozmowie z PAP, że „VAT na leki dla zwierząt pozostanie na niższym poziomie 8-proc., tak jak jest obecnie”. Zobacz: Stawka VAT na leki weterynaryjne pozostanie na poziomie 8-proc.

Autor: Psiemocje.pl