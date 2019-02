Jeden pączek, trzy możliwe stawki VAT

Tłusty czwartek to szczególna okazja, aby na przykładzie pączków przypomnieć sobie, jak skomplikowany jest polski system naliczania podatku VAT. Fiskus od dłuższego czasu nie jest w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak poprawnie opodatkować ten wyrób. Co istotne, to na sprzedawcy ciąży obowiązek dobrania odpowiedniej stawki.