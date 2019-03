Co to jest e-dowód

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego (plastikowa karta). Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

reklama reklama

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

- e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty),

- elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

Korzystanie z warstwy elektronicznej nie jest obowiązkowe. E-dowód to nie to samo co „dowód w komórce”. E-dowód to plastikowy blankiet z warstwą elektroniczną. W komórce możesz zainstalować aplikację mObywatel i tam mieć dostęp do danych z dowodu przez swój smartfon.

Bezpieczne używanie e-dowodu

Użycie e-dowodu jest zabezpieczone przy użyciu specjalnego protokołu. W tym celu zawsze wymagane będzie podanie numeru dostępowego (CAN). Numer ten zamieszczony jest w warstwie graficznej dowodu osobistego w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Ma to uniemożliwić dostęp do danych elektronicznych zawartych na dowodzie bez wiedzy i zgody obywatela.

Dodatkowo użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego wymaga podania odpowiednio kodu PIN1 lub PIN2, które osobiście nadaje posiadacz dowodu osobistego i nie powinien nikomu ich ujawniać.

e-Dowód – gdzie i jak złożyć wniosek

W związku z przygotowaniami do wdrożenia e-dowodów w dniach 27 lutego - 3 marca 2019 r nie będzie możliwości składania wniosków o dowód osobisty przez internet. A w dniach od 1 marca do 3 marca nie będzie można złożyć wniosku także w urzędzie gminy. Od 4 marca 2019 r. mają być przywrócone w pełni obie formy wnioskowania o dowód osobisty (tj. już od tej daty o e-dowód).

Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

Jeśli Twój dowód jest nadal ważny, NIE musisz go wymieniać. Jeśli mimo to, chcesz mieć e-dowód – możesz o niego zawnioskować online lub w urzędzie gminy (od 4 marca). Za wymianę nic nie zapłacisz.

Wniosek o dowód osobisty (e-dowód) można składać:

w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania, przez Internet (na stronie www.obywatel.gov.pl).

Trzeba przede wszystkim zaopatrzyć się we właściwe zdjęcie na papierze fotograficznym (gdy składa się wniosek w urzędzie) lub w formie elektronicznej (gdy składa się wniosek przez internet). Załączanie do wniosku niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd obywateli starających się o nowy dowód.

W urzędzie gminy (dowolnym - niezależnie od miejsca zameldowania)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (e-dowodu) dostaniesz oczywiście w urzędzie ale można też pobrać go wcześniej ze strony obywatel.gov.pl i wypełnić.

Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku o dowód. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Rodzic, opiekun prawny lub kurator może wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

Przychodząc do urzędu gminy by złożyć wniosek o dowód trzeba też mieć ze sobą:

kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym

dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli masz,

jeśli masz, dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia. Wyrobienie dowodu trwa do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.

Wniosek przez intetnet

Aby złożyć wniosek o e-dowód przez internet trzeba wcześniej zadbać o założenie konta na ePUAP i uzyskać profil zaufany (eGO), który służy do potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Siadając do złożenia wniosku przez internet trzeba mieć:

login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,

zdjęcie w formie elektronicznej.

Co zrobić:

Kliknij przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty (na stronie obywatel.gov.pl). Zaloguj się na swój profil zaufany. Wybierz powód ubiegania się o dowód. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód. Dołącz zdjęcie. Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne — znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć). Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny adres e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Po wysłaniu wniosku online nie można go edytować ani podmieniać w nim załączników.

Wyrabianie e-dowodu jest bezpłatne. Na nowy dowód trzeba czekać maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik.

Można sprawdzić, czy nowy dowód osobisty (e-dowód) jest gotowy przez internet na stronie obywatel.gov.pl (trzeba podać numer wniosku). Znajdziesz go w wiadomości, którą wyślemy ci na skrzynkę ePUAP i adres e-mail podany we wniosku.

Dowód odbierasz w urzędzie, który wybierasz, kiedy wypełniasz wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Przy odbiorze okaż dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli masz. Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Odbiór dowodu osobistego dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga obecności tej osoby. Samodzielnie możesz odebrać taki dowód pod warunkiem, że osoba ta jest dzieckiem, które nie ma jeszcze 5 lat.