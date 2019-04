Konsultacje podatkowe w zakresie zasad Programu Współdziałania

Program Współdziałania, jak wyjaśnia resort finansów, to nowa forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Celem Programu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego.

Założenia Programu, które uwzględniają wytyczne OECD, zostały wpisane w projekt ustawy Nowa Ordynacja Podatkowa. Zaproponowane rozwiązania umożliwią podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach pewności w zakresie zagadnień podatkowych i zapewnią im szereg korzyści wynikających z przystąpienia do Programu.

reklama reklama



Uczestnikami konsultacji są m.in. przedstawiciele biznesu, firm doradczych i audytorskich oraz organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców.

Konsultacje mają na celu wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie m.in. standardu Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, zasad prowadzenia audytu podatkowego i współpracy stron umowy o współdziałanie oraz zebranie opinii na temat przygotowanych propozycji rozwiązań.

Istotnym elementem konsultacji są Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Ich wprowadzenie jest jednym z warunków przystąpienia do Programu Współdziałania.

Prace dotyczą również zasad audytu podatkowego, do którego przeprowadzania uprawniony jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a także zasad współpracy pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i podatnikami, którzy podpiszą umowę o współdziałanie. Konsultacje w tym zakresie odnoszą się do przepisów zaproponowanych w projekcie ustawy Nowa Ordynacja Podatkowa oraz do spraw organizacyjnych, w tym procesu realizacji Programu Współdziałania.

Polecamy: Wiosenne rabaty do – 50%

Bestsellery – podatki, rachunkowość, prawo pracy

Dowiedz się więcej>>

Działania, podejmowane w ramach konsultacji przez grupy robocze, wpisują się w fundament Programu, którego filarami są wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność.

Podsumowanie i zakończenie prac zaplanowane jest na 27 czerwca 2019 r.