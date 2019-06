XXII edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Co raz więcej firm chce potwierdzić swoją uczciwość i rzetelność certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. To najstarsza tego typy certyfikacja w Polsce i jedna z nielicznych, w których przeprowadzana jest dogłębna weryfikacja wszystkich zgłoszonych firm. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” wskazuje klientom, za którymi produktami i usługami stoją firmy godne zaufania. Innych przedsiębiorców informuje, czy firma terminowo wywiązuje się z zobowiązań wobec kontrahentów. Dla społeczeństwa stanowi natomiast potwierdzenie, że nagrodzone nim przedsiębiorstwo w swojej codziennej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu. W tym roku certyfikat przyznawany będzie po raz 22-gi.

Tego certyfikatu nie można kupić!

Tym co wyróżnia program „Przedsiębiorstwo Fair Play” spośród wielu obecnych na rynku certyfikacji jest szczegółowa weryfikacja. Oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, a nie tylko jej wyniki finansowe czy jakość produktów. W pierwszym etapie weryfikacji ubiegające się o certyfikat przedsiębiorstwa składają deklaracje zgłoszeniowe oraz szczegółowe ankiety opisujące ich działalność. Następnie w firmach zakwalifikowanych do II etapu przeprowadzane są wizyty odpowiednio wykwalifikowanych audytorów, którzy weryfikują prawdziwość danych zawartych w ankietach. Jesienią Komisja Ogólnopolska, w skład której wchodzą eksperci zajmujący się problemami etyki i gospodarki, podejmie decyzje o przyznaniu certyfikatów. Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje uroczyste ogłoszenie wyników. Jest to wydarzenie przyciągające niemal 1 000 gości – przedsiębiorców z całego kraju, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz organizacji z otoczenia biznesu.

Etyka inwestycją w przyszłość

Niezmiennie od ponad 20 lat celem programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej oraz wspieranie firm w budowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu. Poprzez wyróżnianie uczciwych przedsiębiorstw program zachęca otoczenie biznesowe do zachowań etycznych, a także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Laureaci programu odnosząc liczne sukcesy na różnorodnych polach biznesu udowadniają, że działając uczciwie, można prężnie rozwijać swoją firmę i budować jej przewagi konkurencyjne.

Kto ma szansę zostać „Przedsiębiorstwem Fair Play”?

Do programu mogą zgłaszać się wszystkie firmy, działające, zarejestrowane i posiadające siedzibę w Polsce, prowadzące swoją działalność co najmniej przez cały rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję. „Przedsiębiorstwo Fair Play” to firma przestrzegająca przepisów prawa oraz przyjętych norm społecznych, wywiązująca się z podjętych zobowiązań, wykazująca szacunek wobec partnerów biznesowych, stosująca zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości informacji, biorąca odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną.

XXII edycja pod znakiem innowacji

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą organizatorzy odświeżyli regulamin programu. W XXII edycji doceniane będą nie tylko przedsiębiorstwa dbające o relacje z interesariuszami, ale także te nastawione na nieustanny rozwój, stale poszerzające swoją ofertę i jej jakość, oferujące nowe, lepsze towary bądź usługi. Innowacyjność jest obecnie jednym z kluczowych czynników mających wpływ na konkurencyjność i efektywność przedsiębiorstw. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Ciekawi jutra”, ponieważ organizatorzy dostrzegając innowacyjne podejście polskich firm, ich pomysłowość oraz energię do działania, są przekonani, że to właśnie one odgrywają największą rolę w kreowaniu biznesu przyszłości.

Organizatorem programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – jeden z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i czołowych polskich think tank. Instytut, poprzez realizowane projekty, obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywane rekomendacje dla polityki gospodarczej, wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.