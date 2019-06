Zerowy PIT i dalsze preferencje podatkowe dla młodych

Będą kolejne preferencje podatkowe dla młodych

W kolejnej kadencji chcemy rozszerzyć preferencje podatkowe dla młodych przedsiębiorców i pracowników - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej (25 czerwca) konferencji ws. przyjętego przez rząd projektu ustawy dot. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia.

"Jeżeli wyborcy nam zaufają, to chcemy w kolejnej kadencji robić więcej, jeszcze więcej, żeby preferencje podatkowe dla młodych przedsiębiorców i dla młodych pracowników były szeroko zastosowane i szeroko wykorzystywane. (...) Idziemy w tę stronę, żeby obciążenie dla młodych ludzi było jak najniższe" - powiedział premier.

Ocenił, że projekt zerowego PIT do 26. roku życia jest wyjątkowy w skali europejskiej. "W Unii Europejskiej nie ma za wiele takich rozwiązań. Ja przynajmniej nie znam żadnego" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, środki na ten cel pochodzą m.in. z uszczelnienia poboru podatków.

17% PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów

Jak podkreślił szef rządu, zwracając się do młodych ludzi zebranych w KPRM, niższe opodatkowanie dzisiejsi 26-latkowie będą też mieć "w życiu dorosłym". "W życiu dorosłym obniżamy podatek PIT. Pierwszy raz od dawna obniżamy podatek PIT o 1 pkt proc. (...) z 18 na 17 proc." - tłumaczył premier.

Dodał, że tak naprawdę obniżka będzie większa. "Chcemy co najmniej dwukrotnie podnieść nieruszaną od kilkunastu lat kwotę kosztów uzyskania przychodów z 1335 zł, co najmniej dwukrotnie" - podkreślił Morawiecki.

Jak mówił, "łatwo policzyć, że ona też przyczyni się, de facto, do spadku opodatkowania, szczególnie dla tych najmniej zarabiających osób".

Poprawa perspektyw dla młodych

Chcemy tworzyć w Polsce środowisko jak najbardziej przyjazne dla młodych ludzi - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, priorytetem dla rządu ma być poprawa perspektyw dla młodych.

"Mogę się zobowiązać, że priorytetem nr 1 dla rządu będzie to, żeby Polska była coraz bardziej przyjaznym i dobrym miejscem do pracy i życia dla młodych ludzi, żeby perspektywy dla nich były z roku na rok coraz lepsze" - mówił Morawiecki.

Odnosząc się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia, szef rządu stwierdził, że ten program ma być "bijącą po oczach" propozycją dla ludzi, którzy zastanawiają się nad powrotem z zagranicy, czy zastanawiają się nad pierwszą pracą.

Morawiecki stwierdził też, że zerowy PIT dla młodych ma być "pierwszym krokiem w kierunku realizacji całej palety postulatów we wszystkich dziedzinach życia", formułowanych przez różne środowiska ludzi młodych. Zadeklarował również wsłuchiwanie się w głosy młodych ludzi.

Jak mówił, polityka rządu jest działaniami dla ludzi młodych. "Od razu przystąpiliśmy do wdrożenia stosunkowo wysokiej minimalnej stawki godzinowej" - powiedział. "Pamiętacie te czasy z przed pięciu lat i umowy śmieciowe ze stawką 5 zł za godzinę, dzisiaj jest to 13-14 zł za godzinę, od roku 2020 będzie to ponad 14 zł za godzinę" - dodał.

Premier zaznaczył, że spadek bezrobocia wśród ludzi młodych z prawie 22 proc. kilka lat temu, do 11,5 proc. dzisiaj to m.in. efekt działań rządu. "Działania, które wdrażamy są po to, żeby włączyć młodych ludzi na rynek pracy" - wskazał. Dodał, że chodzi o to, żeby młodzi ludzie mieli możliwość poznania pierwszej pracy tutaj, a nie gdzieś na zmywaku w Londynie.

Morawiecki zapowiedział, że chce dyskutować z młodymi ludźmi o problemach, które im najbardziej doskwierają. "Zapraszam was do dyskusji, która jeśli z jednej strony przyniesie wnioski, które da się wdrożyć w najbliższych miesiącach, to chcemy to zrobić jeszcze teraz, przed jesienią" - powiedział. Dodał, że chce też podpisać z młodymi ludźmi "kontrakt społeczny dla młodych" z perspektywą na 3, 4, 5 a nawet 7 lat.

Według premiera kontrakt ma służyć wszystkim młodym, tym, którzy studiują i tym, którzy nie studiują, z małych miejscowości i z większych. "Ma to stworzyć lepsze perspektywy zawodowe dla młodych ludzi" - wskazał. "Na tym mi najbardziej zależy" - podkreślił.

(PAP)