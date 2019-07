Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2020 roku?

"Podmioty objęte podatkiem, w zaufaniu do stabilności prawa, przyjęły i realizują swoje roczne plany finansowe, w których mogły nie uwzględnić wznowienia poboru podatku w trakcie roku. Co więcej, proponowany art. 2 projektu uzależnia przesunięcie terminu zapłaty podatku od wniesienia odwołania od wyroku Sądu Unii Europejskiej (co jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, jak również w żaden sposób niezależnym od podmiotów objętych podatkiem). W związku z tym, do uznania projektodawcy przedstawiamy postulat, by rozważyć wznowienie poboru podatku od 1 stycznia 2020 r." - napisał resort.

Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce został zawieszony w 2016 r. w związku ze sporem z Komisją Europejską, jednak w połowie maja br. Polska wygrała sprawę przeciwko KE w Sądzie Unii Europejskiej dotyczącą poboru tego podatku.

Jak wynika z projektu ustawy, podatek od sprzedaży detalicznej miałby objąć przychody osiągnięte od dnia 1 września 2019 r. Zaznaczono jednak, że z uwagi na możliwość skorzystania przez KE z prawa do złożenia odwołania od wyroku SUE i przebieg postępowania w drugiej instancji, zasadne jest przedłużenie terminu wpłat podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakładała wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. (PAP Biznes)

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) w połączonych sprawach sygn. T-83/16 i T-624/17 stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej (KE) dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tj.: decyzji z dnia 19 września 2016 r. (C(2016) 5596 final) o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy państwa SA.44351(2016/EO) (Polska - Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce) oraz nakazującej zawieszenie stosowania podatku na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (EU) 2015/1589, a także decyzji z dnia 30 czerwca 2017 r. (UE) 2018/160), w której KE ostatecznie uznała, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej.

SUE całkowicie podzielił stanowisko Polski, i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność zarówno wstępnej, jak i ostatecznej decyzji KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, oraz obciążył KE wszystkimi kosztami poniesionymi przez Polskę w związku z postępowaniem.

Do 31 grudnia 2019 r. zawieszone jest pobieranie podatku od sprzedaży detalicznej, na podstawie art. 11a ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1325 i 2402).

Wyrok SUE oznacza, że podatek od sprzedaży detalicznej może być pobierany, brak jest zatem konieczności dalszego zawieszenia obowiązywania ww. przepisów.

Stąd Minister Finansów przedłożył projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej w celu przywrócenia możliwości stosowania tej ustawy od 1 września 2019 r.

